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Dehors, incontro pubblico a Trani per presentare il nuovo regolamento comunale

Saranno illustrate le novità della disciplina e risposte alle domande di cittadini ed esercenti

Trani - martedì 14 luglio 2026 06.43
Un incontro pubblico aperto a tutti per presentare il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande sul posto, annessi a locali dl pubblico esercizio di somministrazione ed esercizi di vicinato del settore alimentare. L'iniziativa è finalizzata a illustrare i principali contenuti del nuovo regolamento sui dehors, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 46 dell'8 aprile 2026, con particolare riferimento alle novità introdotte, ai criteri che hanno ispirato la disciplina e alle modalità applicative delle nuove disposizioni.
L'incontro si terrà martedì 21 luglio alle ore 15 presso la Biblioteca Comunale di Trani e potrà essere seguito anche da remoto (link: https://meet.google.com/oaa-famw-pks). "L'appuntamento - spiegano gli assessori Carlo Laurora e Alessandro Capone - rappresenta un'occasione di approfondimento e confronto collettivo. Nel corso dell'illustrazione del regolamento recentemente approvato sarà possibile fornire a tutti, e non solo agli addetti ai lavori, chiarimenti sugli aspetti di maggiore interesse e rispondere ad eventuali dubbi e quesiti riguardanti l'applicazione della nuova disciplina".
  • Comune di Trani
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