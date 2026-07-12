A Trani torna l'«Agorà» con Tranensis: l'estate si accende di poesia e riflessione nel cuore della comunità
A Trani torna l'«Agorà» con Tranensis: l'estate si accende di poesia e riflessione nel cuore della comunità
Eventi e cultura

Torna per il quinto anno consecutivo l'Agorà di Tranensis

Tre appuntamenti per riflettere su poesia, storia e Costituzione

Trani - domenica 12 luglio 2026 11.19
Con il patrocinio della Città di Trani torna "Agorà" di Tranensis, la rassegna culturale che da cinque edizioni trasforma il dialogo in uno strumento di crescita collettiva, offrendo alla comunità un luogo di confronto tra autori, studiosi e cittadini. L'iniziativa, promossa dall'associazione Tranensis, si svolgerà presso l'Anfiteatro di Colonna, in Piazza Marinai d'Italia, con inizio alle ore 19.30, proponendo tre incontri dedicati alla letteratura, alla storia e alla riflessione civile.
Il nome della manifestazione richiama l'antica agorà greca, lo spazio pubblico in cui ogni cittadino partecipava alla vita della polis attraverso il confronto delle idee. È proprio questo lo spirito che anima la rassegna: fare della cultura un'esperienza condivisa, capace di coinvolgere il pubblico in un dialogo diretto con gli ospiti e di stimolare una partecipazione attiva alla vita della comunità.
Ad aprire il programma, lunedì 13 luglio, sarà Marco Curci, che presenterà il volume Quattro lustri di Poesia e Verità, dialogando con Francesca Peri, in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Trani. Un incontro dedicato alla forza della parola poetica, capace di raccontare il tempo, l'esperienza personale e il rapporto con la verità.
Il secondo appuntamento, mercoledì 15 luglio, vedrà protagonista la giornalista e attrice Stefania De Toma, che porterà in scena il monologo Federico II e le donne, liberamente ispirato all'opera di Bianca Tragni Tutte le donne dell'Imperatore. L'incontro sarà introdotto da Alessia Cosentino e offrirà al pubblico una rilettura originale della figura dello Stupor Mundi attraverso le donne che ne hanno accompagnato la vita e il percorso storico.
La rassegna si concluderà mercoledì 22 luglio con uno degli studiosi più autorevoli del panorama culturale pugliese, il professor Trifone Gargano, che presenterà il volume Le radici letterarie della Costituzione, dialogando con Mina Leuci. Un'occasione per riflettere sul legame profondo tra letteratura, educazione civica e principi fondanti della Repubblica italiana.
L'Anfiteatro di Colonna, ormai sede consolidata della manifestazione, diventerà ancora una volta un luogo di incontro tra autori e cittadini, in un contesto che favorisce l'ascolto, il confronto e la partecipazione. La scelta di svolgere gli incontri al tramonto contribuisce a valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città e a rendere l'esperienza culturale accessibile e coinvolgente per tutta la cittadinanza.
Con "Agorà", Tranensis rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura come bene comune, proponendo appuntamenti che non si limitano alla presentazione di libri, ma diventano occasioni di dialogo e di costruzione di una cittadinanza sempre più consapevole.
L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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