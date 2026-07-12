Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer

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Prosegue il percorso di riqualificazione del waterfront di Trani. Laha finanziato con, coprendo l'intero costo dell'intervento, il progetto presentato dal Comune per la realizzazione dia servizio della spiaggia libera di.Presentando l'iniziativa, il presidente della Regione Antonio Decaro, lo aveva anticipato a Trani nel corso della presentazione alla stampa del progetto "Costa Sud", ha ribadito l'obiettivo di rendere le spiagge pubbliche sempre più accoglienti, sicure e accessibili, offrendo servizi di qualità senza rinunciare alla gratuità della fruizione. La misura avrà carattere triennale e il prossimo bando è già previsto per i primi mesi del 2027, così da consentire ai Comuni una programmazione più efficace degli interventi.L'intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dell'area demaniale dell'ex Sciala De Simone, già interessata da opere di bonifica e messa in sicurezza promosse dall'allora assessore al Patrimonio. L'obiettivo è rendere la zona sempre più fruibile, offrendo ai bagnanti servizi essenziali e qualificando uno degli spazi più frequentati del litorale cittadino. Il progetto rafforza la vocazione polifunzionale di largo Berlinguer, pensato non solo come luogo dedicato alla balneazione, ma anche come area destinata a ospitare eventi culturali, manifestazioni e iniziative pubbliche. Proprio questa duplice funzione ha contribuito a rendere competitiva la candidatura presentata dal Comune. Il finanziamento rientra nel programma regionale, attraverso il quale sono stati sostenuticon interventi finalizzati a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità delle spiagge libere. Tra le opere ammesse figurano servizi igienici, docce, spogliatoi, passerelle, aree sportive e altre infrastrutture dedicate ai cittadini e ai turisti.