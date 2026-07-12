Largo Berlinguer
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Politica

Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer

Prosegue il percorso di riqualificazione del waterfront di Trani

Trani - domenica 12 luglio 2026 7.11
Prosegue il percorso di riqualificazione del waterfront di Trani. La Regione Puglia ha finanziato con 50.000 euro, coprendo l'intero costo dell'intervento, il progetto presentato dal Comune per la realizzazione di servizi igienici, cabine-spogliatoio e docce a servizio della spiaggia libera di largo Berlinguer.Presentando l'iniziativa, il presidente della Regione Antonio Decaro, lo aveva anticipato a Trani nel corso della presentazione alla stampa del progetto "Costa Sud", ha ribadito l'obiettivo di rendere le spiagge pubbliche sempre più accoglienti, sicure e accessibili, offrendo servizi di qualità senza rinunciare alla gratuità della fruizione. La misura avrà carattere triennale e il prossimo bando è già previsto per i primi mesi del 2027, così da consentire ai Comuni una programmazione più efficace degli interventi.

L'intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dell'area demaniale dell'ex Sciala De Simone, già interessata da opere di bonifica e messa in sicurezza promosse dall'allora assessore al Patrimonio Mino Di Lernia. L'obiettivo è rendere la zona sempre più fruibile, offrendo ai bagnanti servizi essenziali e qualificando uno degli spazi più frequentati del litorale cittadino. Il progetto rafforza la vocazione polifunzionale di largo Berlinguer, pensato non solo come luogo dedicato alla balneazione, ma anche come area destinata a ospitare eventi culturali, manifestazioni e iniziative pubbliche. Proprio questa duplice funzione ha contribuito a rendere competitiva la candidatura presentata dal Comune. Il finanziamento rientra nel programma regionale "Mare democratico", attraverso il quale sono stati sostenuti 56 dei 69 Comuni costieri pugliesi con interventi finalizzati a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità delle spiagge libere. Tra le opere ammesse figurano servizi igienici, docce, spogliatoi, passerelle, aree sportive e altre infrastrutture dedicate ai cittadini e ai turisti.tl@
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