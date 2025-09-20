Piano delle Coste Trani - Presentazione. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Politica

Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani

Il documento strategico, illustrato alla città lo scorso 19 settembre, non prevede nuovi lidi ma punta a recuperare le aree degradate con un partenariato pubblico-privato

Trani - sabato 20 settembre 2025 7.43
È stato presentato ieri pomeriggio, nella cornice della Biblioteca Comunale "G. Bovio", il nuovo Piano Comunale delle Coste di Trani (PCC). A illustrare lo strumento strategico, che disegna il futuro del litorale cittadino, erano presenti il Sindaco Amedeo Bottaro, l'Assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo Cosimo Damiano Di Lernia, il Dirigente dell'Area Urbanistica Ing. Andrea Ricchiuti e i progettisti dello studio "Rotondo Ing. Associati", gli ingegneri Giuseppe e Francesco Rotondo. Al termine della presentazione si è aperto un dibattito vivace e partecipato da parte della cittadinanza e degli operatori. Le prime risposte fornite dai tecnici e dall'amministrazione hanno chiarito alcuni aspetti, ma non hanno fugato tutti i dubbi. Diversi intervenuti si sono infatti riservati di approfondire ulteriormente alcuni temi, in special modo quelli riguardanti le innovative strategie per la riqualificazione della Costa Nord e la gestione degli interventi già in corso su Costa Sud.

Di seguito, vediamo nel dettaglio quali sono le linee guida e le novità del nuovo Piano Comunale delle Coste: Riqualificazione e Sostenibilità. L'Amministrazione Comunale ha definito il nuovo Piano Comunale delle Coste (PCC) come uno strumento strategico per la gestione e la valorizzazione del litorale. Il piano, redatto in conformità con la Legge Regionale n. 17 del 2015, si basa su un'approfondita analisi del territorio condotta tra il 2018 e il 2023 e si pone l'obiettivo di coniugare la tutela ambientale con uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità.

Il PCC è stato concepito come uno strumento per l'assetto, la gestione e il monitoraggio dell'intera zona costiera. Le sue priorità strategiche sono chiare:
  • Garantire il godimento del bene pubblico alla collettività, migliorando l'accessibilità e la libera fruizione del patrimonio naturale.
  • Tutelare e riqualificare il paesaggio costiero, promuovendo azioni di recupero ambientale.
  • Incentivare uno sviluppo socio-economico sostenibile del settore turistico, offrendo agli operatori la possibilità di ottimizzare gli investimenti e innalzando la qualità dei servizi.
  • Monitorare costantemente la costa per prevenire abusi e definire strategie di difesa contro l'erosione.
  • Assicurare la piena accessibilità all'area demaniale, con un'attenzione particolare per le persone con disabilità.
  • Analisi della Costa e Scelte Progettuali
Il litorale di Trani si estende per 13.804 metri, escludendo l'area portuale. Un dato emerso dall'analisi è l'elevata antropizzazione della costa: circa il 40% non ha più un carattere naturale, occupato per il 15% da opere di difesa e per il 25% dai cosiddetti "ravaneti", accumuli storici di scarti della lavorazione della Pietra di Trani. Su questa base, il piano definisce una "linea di costa utile" di 7.472 metri. La linea concedibile per Stabilimenti Balneari (SB) è fissata al 40% (2988,8 m), mentre per le Spiagge Libere con Servizi (SLS) è del 24% (1793,3 m). Attualmente, il fronte mare concesso è di 1836 metri, lasciando un potenziale di 2946,1 metri per future concessioni.

Una delle strategie più innovative del PCC riguarda la costa a nord del porto. Qui il piano prevede di collocare nuove concessioni per innescare un processo di riqualificazione. Le nuove aree, denominate "Somministrazione con Solarium" (SMS), saranno posizionate vicino a tratti di Spiagge Libere. I concessionari avranno l'obbligo di garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge libere adiacenti. Per ottenere la concessione, i privati dovranno farsi carico della bonifica e della messa in sicurezza delle aree a pericolosità geomorfologica. Questa partnership pubblico-privato è considerata fondamentale per il recupero di un'area strategica. Sono previste 8 nuove concessioni di tipo SMS in questa zona.

E' importante, è stato più volte sottolineato dal Sindaco Bottaro, che il piano non prevede l'inserimento di nuovi Stabilimenti Balneari, verranno invece istituite due nuove concessioni per Spiagge Libere con Servizi (SLS): una vicino al cimitero comunale e una ai piedi della Villa Comunale. Va detto inoltre che il PCC oltre che intervenire per migliorare l'accessibilità pubblica, prevedendo la rimozione di recinzioni e la conversione di accessi privati in pubblici, prevede di potenziare l'offerta di servizi diffusi:
  • Nuovi punti ristoro-servizi: a Boccadoro, nel progetto di Costa Sud, nella villa comunale e vicino all'ex Macello.
  • Due nuovi punti pubblici per varo e alaggio.
  • Miglioramento delle infrastrutture: percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e nuovi accessi al mare.
Dopo la presentazione in Biblioteca, l'Amministrazione attende ore le osservazioni formali della Città che dovranno avere carattere di "interesse generale". L'intero progetto, con relazioni tecniche ed allegati è consultabile sul sito del Comune di Trani in Amministrazione Trasparente --> DELIBERA DI GIUNTA2025/63 - PIANO COMUNALE DELLE COSTE L.R. 17/2015 - 23/06/2025
