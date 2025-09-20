Politica
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
Il documento strategico, illustrato alla città lo scorso 19 settembre, non prevede nuovi lidi ma punta a recuperare le aree degradate con un partenariato pubblico-privato
Trani - sabato 20 settembre 2025 7.43
È stato presentato ieri pomeriggio, nella cornice della Biblioteca Comunale "G. Bovio", il nuovo Piano Comunale delle Coste di Trani (PCC). A illustrare lo strumento strategico, che disegna il futuro del litorale cittadino, erano presenti il Sindaco Amedeo Bottaro, l'Assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo Cosimo Damiano Di Lernia, il Dirigente dell'Area Urbanistica Ing. Andrea Ricchiuti e i progettisti dello studio "Rotondo Ing. Associati", gli ingegneri Giuseppe e Francesco Rotondo. Al termine della presentazione si è aperto un dibattito vivace e partecipato da parte della cittadinanza e degli operatori. Le prime risposte fornite dai tecnici e dall'amministrazione hanno chiarito alcuni aspetti, ma non hanno fugato tutti i dubbi. Diversi intervenuti si sono infatti riservati di approfondire ulteriormente alcuni temi, in special modo quelli riguardanti le innovative strategie per la riqualificazione della Costa Nord e la gestione degli interventi già in corso su Costa Sud.
Di seguito, vediamo nel dettaglio quali sono le linee guida e le novità del nuovo Piano Comunale delle Coste: Riqualificazione e Sostenibilità. L'Amministrazione Comunale ha definito il nuovo Piano Comunale delle Coste (PCC) come uno strumento strategico per la gestione e la valorizzazione del litorale. Il piano, redatto in conformità con la Legge Regionale n. 17 del 2015, si basa su un'approfondita analisi del territorio condotta tra il 2018 e il 2023 e si pone l'obiettivo di coniugare la tutela ambientale con uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità.
Il PCC è stato concepito come uno strumento per l'assetto, la gestione e il monitoraggio dell'intera zona costiera. Le sue priorità strategiche sono chiare:
Una delle strategie più innovative del PCC riguarda la costa a nord del porto. Qui il piano prevede di collocare nuove concessioni per innescare un processo di riqualificazione. Le nuove aree, denominate "Somministrazione con Solarium" (SMS), saranno posizionate vicino a tratti di Spiagge Libere. I concessionari avranno l'obbligo di garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge libere adiacenti. Per ottenere la concessione, i privati dovranno farsi carico della bonifica e della messa in sicurezza delle aree a pericolosità geomorfologica. Questa partnership pubblico-privato è considerata fondamentale per il recupero di un'area strategica. Sono previste 8 nuove concessioni di tipo SMS in questa zona.
E' importante, è stato più volte sottolineato dal Sindaco Bottaro, che il piano non prevede l'inserimento di nuovi Stabilimenti Balneari, verranno invece istituite due nuove concessioni per Spiagge Libere con Servizi (SLS): una vicino al cimitero comunale e una ai piedi della Villa Comunale. Va detto inoltre che il PCC oltre che intervenire per migliorare l'accessibilità pubblica, prevedendo la rimozione di recinzioni e la conversione di accessi privati in pubblici, prevede di potenziare l'offerta di servizi diffusi:
Di seguito, vediamo nel dettaglio quali sono le linee guida e le novità del nuovo Piano Comunale delle Coste: Riqualificazione e Sostenibilità. L'Amministrazione Comunale ha definito il nuovo Piano Comunale delle Coste (PCC) come uno strumento strategico per la gestione e la valorizzazione del litorale. Il piano, redatto in conformità con la Legge Regionale n. 17 del 2015, si basa su un'approfondita analisi del territorio condotta tra il 2018 e il 2023 e si pone l'obiettivo di coniugare la tutela ambientale con uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità.
Il PCC è stato concepito come uno strumento per l'assetto, la gestione e il monitoraggio dell'intera zona costiera. Le sue priorità strategiche sono chiare:
- Garantire il godimento del bene pubblico alla collettività, migliorando l'accessibilità e la libera fruizione del patrimonio naturale.
- Tutelare e riqualificare il paesaggio costiero, promuovendo azioni di recupero ambientale.
- Incentivare uno sviluppo socio-economico sostenibile del settore turistico, offrendo agli operatori la possibilità di ottimizzare gli investimenti e innalzando la qualità dei servizi.
- Monitorare costantemente la costa per prevenire abusi e definire strategie di difesa contro l'erosione.
- Assicurare la piena accessibilità all'area demaniale, con un'attenzione particolare per le persone con disabilità.
- Analisi della Costa e Scelte Progettuali
Una delle strategie più innovative del PCC riguarda la costa a nord del porto. Qui il piano prevede di collocare nuove concessioni per innescare un processo di riqualificazione. Le nuove aree, denominate "Somministrazione con Solarium" (SMS), saranno posizionate vicino a tratti di Spiagge Libere. I concessionari avranno l'obbligo di garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge libere adiacenti. Per ottenere la concessione, i privati dovranno farsi carico della bonifica e della messa in sicurezza delle aree a pericolosità geomorfologica. Questa partnership pubblico-privato è considerata fondamentale per il recupero di un'area strategica. Sono previste 8 nuove concessioni di tipo SMS in questa zona.
E' importante, è stato più volte sottolineato dal Sindaco Bottaro, che il piano non prevede l'inserimento di nuovi Stabilimenti Balneari, verranno invece istituite due nuove concessioni per Spiagge Libere con Servizi (SLS): una vicino al cimitero comunale e una ai piedi della Villa Comunale. Va detto inoltre che il PCC oltre che intervenire per migliorare l'accessibilità pubblica, prevedendo la rimozione di recinzioni e la conversione di accessi privati in pubblici, prevede di potenziare l'offerta di servizi diffusi:
- Nuovi punti ristoro-servizi: a Boccadoro, nel progetto di Costa Sud, nella villa comunale e vicino all'ex Macello.
- Due nuovi punti pubblici per varo e alaggio.
- Miglioramento delle infrastrutture: percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e nuovi accessi al mare.