Costa Sud, il mare che Trani non ha mai avuto| Amedeo Bottaro guiderà domani una passeggiata istituzionale

Si terrà domani, martedì 19 maggio dalle ore 10, partendo dal parcheggio Matinelle, la passeggiata istituzionale dedicata al progetto ", iniziativa che punta a valorizzare e ripensare uno dei tratti più significativi del litorale cittadino. L'appuntamento rappresenterà un momento di confronto pubblico e di approfondimento sul futuro della costa sud di Trani, area considerata strategica per lo sviluppo urbano, ambientale e turistico della città. Il progetto mira infatti a restituire ai cittadini una nuova relazione con il mare, attraverso interventi di riqualificazione, tutela paesaggistica e fruibilità degli spazi costieri.Alla passeggiata prenderanno parte il presidente della Regione Pugliail sindaco di Trani, la soprintendente ad interim della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggiae il direttore generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. La presenza delle istituzioni regionali, tecniche e paesaggistiche sottolinea l'importanza del percorso avviato per la trasformazione dell'area, in una visione che coniuga sostenibilità ambientale, sicurezza del territorio e valorizzazione del patrimonio naturale e urbano.L'iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio dibattito sul futuro della fascia costiera tranese, da anni al centro dell'attenzione pubblica e delle progettualità legate alla rigenerazione urbana e al rapporto della città con il proprio mare.