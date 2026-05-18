Tre giovani violinisti conquistano il Teatro Curci: pioggia di primi premi al concorso internazionale

Il 13 maggio, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Curci, i giovani violinisti hanno conquistato ben tre primi premi nellerispettive categorie della sezione archi: Paolino Gorgoglione (8 anni - cat. Junior), Enrico Muciaccia (9 anni - cat. A) e Gregorio Loconte (9 anni- cat. A). Allievi della maestra Elena Savcenko, i musicisti si sono distinti per l'esecuzione a memoria di brani complessi, affrontando difficoltà tecniche di alto livello per la loro età. Le performance sono state impreziosite dall'accompagnamento al pianoforte del maestro Emanuele Petruzzella.Il concorso ha visto la partecipazione di piccoli talenti provenienti da ogni parte del mondo, confermando come la musica rappresenti un linguaggio universale capace di unire culture diverse. Al di là del successo agonistico, l'evento ha rappresentato un fondamentale momento di crescita personale, permettendo ai ragazzi di arricchire il proprio bagaglio di esperienze attraverso la dedizione e la passione per il proprio strumento.