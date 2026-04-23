Teatro Curci Barletta
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Spettacolo

Anche Trani sul palco del Teatro Curci: musica, emozioni e solidarietà a Barletta

Protagonisti il soprano Miryam Marcone e il maestro Alessandro Giusto in un concerto che unisce grandi classici e beneficenza

Trani - giovedì 23 aprile 2026 8.49
Sarà una serata all'insegna della grande musica e della solidarietà quella in programma stasera , venerdì 24 aprile, al Teatro Curci di Barletta. Sul palco l'Orchestra di Fiati "V. Lamanuzzi", presieduta da Vito Lamanuzzi, pronta a regalare al pubblico un viaggio tra sonorità senza tempo e omaggi ai grandi della musica.

A dirigere l'orchestra sarà il maestro Alessandro Giusto, mentre tra i protagonisti spicca la presenza del soprano lirico Miryam Marcone, insieme alla cantante Federica Leone. Ad arricchire lo spettacolo anche le performance dei ballerini Valentina Guglielmi e Miky Padovano, per uno show che promette di fondere musica e movimento in un'esperienza coinvolgente.

Il concerto sarà un tributo a giganti della musica come Nino Rota ed Ennio Morricone, affiancati dalle icone del pop internazionale e italiano, tra cui Dionne Warwick, John Lennon, Whitney Houston e Mariah Carey. Un repertorio variegato capace di attraversare generi ed epoche, parlando a tutte le generazioni.

Non solo spettacolo: parte dell'incasso sarà devoluto all'AIL, a sostegno della ricerca e della lotta contro le leucemie. Un motivo in più per partecipare a un evento che unisce arte e impegno sociale. Apertura porte alle ore 20, sipario alle 20:30. Una serata che porterà sul palco del Curci non solo grande musica, ma anche un significativo legame con il territorio, con un pizzico di Trani tra i protagonisti.
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