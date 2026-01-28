Luca Carboni
Estate tranese, dopo Coez atteso anche Luca Carboni il 21 agosto

Due grandi protagonisti della musica italiana in concerto in piazza Santa Maria di Colonna

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 16.53
In attesa di vivere l'estate 2026 arrivano i primi grandi annunci che confermano l'impegno dell'agenzia di eventi Gs23 nel valorizzare la città di Trani (Bt) attraverso appuntamenti musicali di grande richiamo, proposti nella suggestiva Piazza Santa Maria Colonna e il proprio ruolo centrale nella valorizzazione culturale della città e nella costruzione di una programmazione capace di attrarre pubblico da tutta la regione.

Il primo artista a esibirsi, di quelli già annunciati, sarà Coez, uno dei cantautori più amati in Italia grazie a brani che hanno segnato un'intera generazione, mescolando rap e melodia con un linguaggio semplice ma incisivo. Prenderà parte alla stagione estiva tranese, il 30 luglio, con il progetto From the Rooftop / Live 2026, una formula nata nel 2015 come esperimento intimo e diventata negli anni un vero e proprio rito musicale. Brani reinterpretati, atmosfere essenziali e una dimensione raccolta che trova in Piazza Santa Maria Colonna la cornice ideale: un luogo dove il paesaggio diventa parte del concerto e la musica si fonde con l'orizzonte, creando un dialogo diretto e profondo con il pubblico.

Il 21 agosto 2026 sarà invece la volta di Luca Carboni, uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana contemporanea, figura centrale della cosiddetta scuola bolognese. Attivo dal 1976, ha costruito una carriera segnata da uno stile intimista, riflessivo e profondamente personale, capace di unire pop, cantautorato e sonorità pop‑rock

Dopo il ritorno nei palasport, porterà a Trani una delle nuove tappe del tour "Rio ari o Live". Si tratta di un progetto che unisce musica, memoria e identità artistica, costruito attorno a un elemento simbolico della sua carriera: il suono "rio ari o, la prima emissione vocale che apre Ci stiamo sbagliando ragazzi, brano d'esordio del suo primo album intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film (1984). Quel suono, diventato iconico per i fan, è oggi il filo conduttore di un tour che celebra la storia musicale di Carboni con una veste nuova e profondamente emotiva. I biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili su TicketOne.
