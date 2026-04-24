Baldassarre
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Scuola e Lavoro

“Direzioni”, in scena alla Baldassarre: emozioni e smarrimento nella società contemporanea

Gli studenti protagonisti di uno spettacolo di teatro-danza tra musica, poesia e riflessione

Trani - venerdì 24 aprile 2026 8.24
Mercoledì 22 aprile, presso la sala teatro della scuola Baldassarre, diretta dal dirigente Marco Galiano, è andata in scena la manifestazione di teatro-danza "Direzioni: orientarsi nel labirinto delle emozioni nella società contemporanea", a conclusione del PN Scuola e Competenze 2026-27 "Orientarsi".
Lo spettacolo ha affrontato una tematica profonda e di grande attualità: lo smarrimento dell'uomo contemporaneo in una società disgregata, che tende a fagocitare i valori autentici della vita, travolgendo le persone con ritmi frenetici, falsi modelli e isolamento.
Gli studenti dell'Istituto hanno interpretato con sensibilità il sentimento di solitudine che porta l'individuo a sentirsi disperso in un "labirinto" emotivo, dal quale è possibile uscire solo attraverso la forza dell'amore.
In scena, tra poesie, musica, momenti di ironia ed emozioni, i veri protagonisti sono stati l'impegno, l'entusiasmo e la gioia di mettersi in gioco dei ragazzi: elementi che rappresentano, forse, le chiavi più autentiche per aprire nuovi orizzonti verso un futuro più consapevole.
Accanto agli alunni, significativa la collaborazione della coreografa di danza contemporanea Sara Sallustio e delle ballerine Alexandra Servodio e Chiara Maresca, del professor Mauro Germinario e della professoressa Marilena Gaudio, che hanno curato rispettivamente la composizione musicale e i testi delle canzoni inedite, eseguite da Matilde Scagliarini e dalla professoressa Marina Belardi.
I testi originali, ispirati a "Vite di corsa" di Zygmunt Bauman e a "Due punti" di Wisława Szymborska – da cui sono stati tratti integralmente due brani – sono stati scritti dalla professoressa Valeria Sallustio, che ha curato anche la regia della rappresentazione, in collaborazione con le docenti Stefania Rana e Lucia Canaletti
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