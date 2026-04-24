Ordine Secolare dei Servi di Maria a Trani. <span>Foto Credits</span>
Ordine Secolare dei Servi di Maria a Trani. Foto Credits
Religioni

Un secolo di fede e devozione: il centenario dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria a Trani

Storia, spiritualità, impegno laicale e devozione alla Vergine Addolorata.

Trani - venerdì 24 aprile 2026 07.45

Nel 2026 la città di Trani celebra un traguardo significativo: il centenario dell'istituzione dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria presso la rettoria della chiesa di Santa Teresa, avvenuta il 31 agosto 1926. Un secolo di storia, spiritualità e impegno laicale che si intreccia profondamente con la tradizione religiosa cittadina e con la devozione alla Vergine Addolorata.


L'atto di fondazione, come emerge dal documento dell'epoca, fu concesso dall'autorità dell'Ordine dei Servi di Maria su richiesta del clero locale, riconoscendo ufficialmente la nascita del consorzio del Terz'Ordine nella comunità tranese. Fin dall'inizio, questa realtà si pose come luogo di crescita spirituale per i fedeli laici, chiamati a vivere nel mondo i valori evangelici secondo il carisma servitano.

Per comprendere il significato di questo centenario, è necessario guardare più indietro nella storia. L'Ordine dei Servi di Maria nacque a Firenze nel XIII secolo, intorno al 1233, dall'esperienza di sette laici che scelsero una vita di preghiera e servizio alla Vergine Maria. Da questa esperienza si sviluppò nel tempo il Terz'Ordine, oggi noto come Ordine Secolare, riconosciuto ufficialmente nel XV secolo.

Questa forma di vita permise a uomini e donne di vivere una spiritualità profonda restando nel proprio contesto familiare e sociale, contribuendo alla diffusione della devozione alla Madonna Addolorata, particolarmente sentita nelle confraternite sorte nei secoli successivi.

L'istituzione del 1926 a Trani si inserisce pienamente in questa lunga tradizione. La fraternità della "Maria Santissima Addolorata" ha rappresentato, per generazioni di fedeli, un punto di riferimento spirituale e comunitario. Oggi, a distanza di cento anni, il programma del centenario riflette la ricchezza di questa eredità. Le celebrazioni si articolano lungo diversi mesi, dal 26 aprile fino al 31 agosto, con incontri settimanali che prevedono il Santo Rosario alle ore 18:30 e la Celebrazione Eucaristica alle 19:00, coinvolgendo progressivamente le diverse realtà ecclesiali del territorio: associazioni mariane, parrocchie e confraternite cittadine.

Significativa è la partecipazione di numerose aggregazioni, tra cui gruppi parrocchiali, associazioni come quelle legate alla devozione mariana e confraternite storiche, segno di una Chiesa locale viva e unita attorno a questo importante anniversario. Tra i momenti più rilevanti si inserisce anche il XXIII Convegno Provinciale dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, dal tema "Per me vivere è Cristo", che si terrà il 26 aprile presso la rettoria di Santa Teresa. La giornata prevede momenti di accoglienza, formazione guidata dal relatore Fra Denis S.M. Kulandaisamy osm preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo e un tempo di condivisione fraterna.

Il culmine delle celebrazioni sarà il 31 agosto 2026, data esatta del centenario, con una solenne Celebrazione Eucaristica preceduta dal Rosario, alla presenza delle principali realtà ecclesiali cittadine. In un tempo segnato da profondi cambiamenti, l'Ordine Secolare dei Servi di Maria continua a offrire un cammino autentico di fede, radicato nella tradizione ma aperto al presente. Il centenario diventa così non solo memoria storica, ma occasione concreta di comunione e rinnovamento spirituale per tutta la città di Trani.
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