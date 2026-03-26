Religioni
Trani si accende di fede: il ritorno dell’Addolorata verso la Pasqua
Un calendario ricco, profondo, capace di coinvolgere l'intera comunità tra tradizione, spiritualità e suggestione
Trani - giovedì 26 marzo 2026 19.13
Trani si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e identitari dell'anno, riabbracciando la sua Addolorata in un cammino di fede che culminerà nella Pasqua. Un calendario ricco, profondo, capace di coinvolgere l'intera comunità tra tradizione, spiritualità e suggestione.
Il cuore della giornata: venerdì 27 marzo
Sarà una giornata densa di emozioni quella che si svolgerà nella Chiesa di Santa Teresa, dove l'Arciconfraternita della Ss. Addolorata rinnova l'antica memoria della Vergine Addolorata. Dall'alba al tramonto, la chiesa diventerà il centro pulsante della devozione cittadina: alle 7.30 e 9.00 le prime celebrazioni eucaristiche apriranno la giornata; alle 11.00, la solenne celebrazione presieduta dal Padre Spirituale, can. Gaetano Lops, culminerà nella Supplica alla Vergine Addolorata. Ma sarà la sera a regalare il momento più atteso: alle 19.00, la celebrazione in suffragio dei confratelli e consorelle defunti, presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, aprirà uno dei riti più carichi di significato. A seguire, la suggestiva vestizione dei confratelli, gesto antico e solenne che segna l'ingresso nei riti della Settimana Santa.
Verso la Settimana Santa
Il cammino non si ferma qui, ma prosegue con un crescendo di spiritualità: 29 marzo – Domenica delle Palme: commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e benedizione delle palme, seguita dalla Messa. 2 aprile – Giovedì Santo: dopo il Rosario, nella notte si vivrà la intensa Via Matris Dolorosae, accompagnata da meditazioni e preghiere. 3 aprile – Venerdì Santo: alle ore 3.00, la città sarà attraversata dalla Processione di Penitenza, tra i momenti più toccanti e partecipati, capace di avvolgere Trani in un silenzio carico di emozione.
Il compimento: la Pasqua
Il percorso spirituale culminerà il 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, con: il Santo Rosario alle 10.30 e la Solenne Celebrazione eucaristica alle 11.00, segno di luce e rinascita dopo i giorni del dolore. Tutte le celebrazioni saranno impreziosite dalla Corale "Ss. Addolorata", mentre la guida spirituale resta affidata al can. Gaetano Lops, con il priore Pietro di Savino. Un appuntamento che non è solo tradizione, ma esperienza collettiva di fede e identità, capace ogni anno di rinnovare emozioni profonde nel cuore di Trani.
Il cuore della giornata: venerdì 27 marzo
Sarà una giornata densa di emozioni quella che si svolgerà nella Chiesa di Santa Teresa, dove l'Arciconfraternita della Ss. Addolorata rinnova l'antica memoria della Vergine Addolorata. Dall'alba al tramonto, la chiesa diventerà il centro pulsante della devozione cittadina: alle 7.30 e 9.00 le prime celebrazioni eucaristiche apriranno la giornata; alle 11.00, la solenne celebrazione presieduta dal Padre Spirituale, can. Gaetano Lops, culminerà nella Supplica alla Vergine Addolorata. Ma sarà la sera a regalare il momento più atteso: alle 19.00, la celebrazione in suffragio dei confratelli e consorelle defunti, presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, aprirà uno dei riti più carichi di significato. A seguire, la suggestiva vestizione dei confratelli, gesto antico e solenne che segna l'ingresso nei riti della Settimana Santa.
Verso la Settimana Santa
Il cammino non si ferma qui, ma prosegue con un crescendo di spiritualità: 29 marzo – Domenica delle Palme: commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e benedizione delle palme, seguita dalla Messa. 2 aprile – Giovedì Santo: dopo il Rosario, nella notte si vivrà la intensa Via Matris Dolorosae, accompagnata da meditazioni e preghiere. 3 aprile – Venerdì Santo: alle ore 3.00, la città sarà attraversata dalla Processione di Penitenza, tra i momenti più toccanti e partecipati, capace di avvolgere Trani in un silenzio carico di emozione.
Il compimento: la Pasqua
Il percorso spirituale culminerà il 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, con: il Santo Rosario alle 10.30 e la Solenne Celebrazione eucaristica alle 11.00, segno di luce e rinascita dopo i giorni del dolore. Tutte le celebrazioni saranno impreziosite dalla Corale "Ss. Addolorata", mentre la guida spirituale resta affidata al can. Gaetano Lops, con il priore Pietro di Savino. Un appuntamento che non è solo tradizione, ma esperienza collettiva di fede e identità, capace ogni anno di rinnovare emozioni profonde nel cuore di Trani.
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