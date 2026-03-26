Trani si accende di fede: il ritorno dell’Addolorata verso la Pasqua

Programma Quaresimale - Trani Documento PDF

Trani si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e identitari dell'anno, riabbracciando la sua Addolorata in un cammino di fede che culminerà nella. Un calendario ricco, profondo, capace di coinvolgere l'intera comunità tra tradizione, spiritualità e suggestione.Sarà una giornata densa di emozioni quella che si svolgerà nella, dove l'Arciconfraternita della Ss. Addolorata rinnova l'antica memoria della Vergine Addolorata. Dall'alba al tramonto, la chiesa diventerà il centro pulsante della devozione cittadina: allele prime celebrazioni eucaristiche apriranno la giornata; alle, la solenne celebrazione presieduta dal Padre Spirituale, can. Gaetano Lops, culminerà nella Supplica alla Vergine Addolorata. Ma sarà la sera a regalare il momento più atteso: alle, la celebrazione in suffragio dei confratelli e consorelle defunti, presieduta dall', aprirà uno dei riti più carichi di significato. A seguire, la suggestiva vestizione dei confratelli, gesto antico e solenne che segna l'ingresso nei riti della Settimana Santa.Il cammino non si ferma qui, ma prosegue con un crescendo di spiritualità:– Domenica delle Palme: commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e benedizione delle palme, seguita dalla Messa.– Giovedì Santo: dopo il Rosario, nella notte si vivrà la intensa Via Matris Dolorosae, accompagnata da meditazioni e preghiere.– Venerdì Santo: alle ore 3.00, la città sarà attraversata dalla Processione di Penitenza, tra i momenti più toccanti e partecipati, capace di avvolgere Trani in un silenzio carico di emozione.Il percorso spirituale culminerà il 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, con: il Santo Rosario allee la Solenne Celebrazione eucaristica alle, segno di luce e rinascita dopo i giorni del dolore. Tutte le celebrazioni saranno impreziosite dalla Corale "Ss. Addolorata", mentre la guida spirituale resta affidata al can. Gaetano Lops, con il priore Pietro di Savino. Un appuntamento che non è solo tradizione, ma esperienza collettiva di fede e identità, capace ogni anno di rinnovare emozioni profonde nel cuore di Trani.