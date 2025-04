La Processione della SS. Addolorata a Trani attraverso i volti

43 foto La Processione della SS.Addolorata - Trani (2025)

Riviviamo la tradizionaledi questa notte attraverso gli emozionanti scatti diche dismette gli abiti professionali di avvocata e di amministratore pubblico, è assessora della Città di Trani, veste con maestria quelli della "fotografa sempre dagli occhi lucidi".coltiva in maniera certosina, la passione per la fotografia da oltre quindici anni, con una predilezione forte, lei dice esclusiva, per il B/N che riesce tecnicamente a maneggiare in tempo reale mentre scatta con quella rara capacità che ha, le foto lo confermano, di cogliere nel Rito del Venerdì Santo, lo segue ormai da dieci anni, il messaggio da fermare in una immagine destinata poi a diventare memoria.Quest'anno,, ha scelto di concentrarsi sui volti dei confratelli e delle consorelle della Arciconfraternita della SS. Addolorata, nelle foto, : ci sono i volti dei momenti preparatori della vestizione, gli sguardi di attesa , la plasticità delle posture processionali, la fatica e le lacrime della notte più lunga dei tranesi: sono immagini da vedere e rivedere, per cercare di immedesimarsi in volti che sono anche i nostri, per vivere e rivivere, come se fosse la prima volta, quelle fragili emozioni che solo la Fede può donare.Siamo onorari, come redazione di TraniViva e per questo la ringraziamo, dell'autorizzazione ricevuta a condividere, sui nostri canali comunicativi, le foto che pubblichiamo in articolo.@Photo di Cecilia di Lernia - (Sony Alfa 6000 - Obiettivo 50mm.)