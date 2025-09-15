Addolorata
Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi

In mattinata la supplica alla Vergine, in serata la solenne celebrazione

Trani - lunedì 15 settembre 2025 9.40
Lunedì 15 settembre, la comunità cattolica di Trani si riunirà per celebrare la Solennità della Beata Vergine Maria Addolorata, momento di profonda devozione e riflessione spirituale particolarmente sentito dai fedeli tranesi.

Il programma della giornata prevede due importanti celebrazioni eucaristiche: la prima alle ore 11:00, con la tradizionale Supplica alla Vergine Addolorata, e la seconda, in forma solenne, alle ore 19:15, presieduta dal Can. Sac. Gaetano Lops, Padre Spirituale. Precederà la celebrazione serale il Santo Rosario recitato alle 18:30, occasione per prepararsi alla liturgia con raccoglimento e preghiera.

La solennità richiama ogni anno numerosi fedeli, testimoniando il legame profondo della città con la figura della Madonna Addolorata, simbolo di conforto e speranza nelle sofferenze della vita quotidiana. Anche quest'anno, Trani rinnova la sua fede con una giornata ricca di spiritualità e partecipazione.
