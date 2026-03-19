Religioni
Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico
L'iniziativa dell'Arciconfraternita dell'Addolorata
Trani - giovedì 19 marzo 2026
Un momento di fede e raccoglimento attraverserà le strade del centro storico di Trani con la tradizionale Via Crucis itinerante, organizzata dall'Arciconfraternita SS. Addolorata. L'appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2026.
La serata prenderà il via alle ore 18.30 con la recita del Rosario, mentre la Via Crucis inizierà alle ore 19.15, coinvolgendo fedeli e confratelli in un percorso di preghiera che si snoderà tra alcune delle vie e delle chiese più significative della città.
Il cammino spirituale sarà scandito dalle quattordici stazioni della Via Crucis, distribuite lungo il centro storico. La prima stazione è prevista in via A. Prologo, per poi proseguire alla Chiesetta del transito di San Nicolino, in piazza C. Battisti, all'Arcivescovado, quindi alla Chiesa di San Giovanni e lungo via Beltrani.
Il percorso continuerà poi in via Sinagoga e piazza Scolanova, attraversando l'arco di via Leopardi, per proseguire in via La Giudea e via Cambio. Le ultime stazioni si terranno presso la Chiesa di Ognissanti, in via Ognissanti, per concludersi alla Chiesa di Santa Teresa
La serata prenderà il via alle ore 18.30 con la recita del Rosario, mentre la Via Crucis inizierà alle ore 19.15, coinvolgendo fedeli e confratelli in un percorso di preghiera che si snoderà tra alcune delle vie e delle chiese più significative della città.
Il cammino spirituale sarà scandito dalle quattordici stazioni della Via Crucis, distribuite lungo il centro storico. La prima stazione è prevista in via A. Prologo, per poi proseguire alla Chiesetta del transito di San Nicolino, in piazza C. Battisti, all'Arcivescovado, quindi alla Chiesa di San Giovanni e lungo via Beltrani.
Il percorso continuerà poi in via Sinagoga e piazza Scolanova, attraversando l'arco di via Leopardi, per proseguire in via La Giudea e via Cambio. Le ultime stazioni si terranno presso la Chiesa di Ognissanti, in via Ognissanti, per concludersi alla Chiesa di Santa Teresa
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