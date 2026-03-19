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Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico

L'iniziativa dell'Arciconfraternita dell'Addolorata

Trani - giovedì 19 marzo 2026
Un momento di fede e raccoglimento attraverserà le strade del centro storico di Trani con la tradizionale Via Crucis itinerante, organizzata dall'Arciconfraternita SS. Addolorata. L'appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2026.
La serata prenderà il via alle ore 18.30 con la recita del Rosario, mentre la Via Crucis inizierà alle ore 19.15, coinvolgendo fedeli e confratelli in un percorso di preghiera che si snoderà tra alcune delle vie e delle chiese più significative della città.
Il cammino spirituale sarà scandito dalle quattordici stazioni della Via Crucis, distribuite lungo il centro storico. La prima stazione è prevista in via A. Prologo, per poi proseguire alla Chiesetta del transito di San Nicolino, in piazza C. Battisti, all'Arcivescovado, quindi alla Chiesa di San Giovanni e lungo via Beltrani.
Il percorso continuerà poi in via Sinagoga e piazza Scolanova, attraversando l'arco di via Leopardi, per proseguire in via La Giudea e via Cambio. Le ultime stazioni si terranno presso la Chiesa di Ognissanti, in via Ognissanti, per concludersi alla Chiesa di Santa Teresa
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