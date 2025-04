Trani si prepara alla processione dell'Addolorata: vietate lattine, vetro e musica

In vista della suggestiva Processione Penitenziale della Beata Vergine Addolorata, che si terrà a partire dalle ore 3 di venerdì 18 aprile, il Comune di Trani ha emanato un'ordinanza sindacale per disciplinare la vendita e il consumo di bevande nonché l'emissione sonora lungo il percorso sacro. Il provvedimento, firmato dal Sindaco Amedeo Bottaro, entrerà in vigore dalle ore 22.00 del 17 aprile fino alle ore 10.00 del giorno successivo.Il divieto, valido per tutto il centro storico e le vie interessate dal passaggio del corteo, riguarda la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio, nonché il semplice possesso degli stessi. Banditi anche i distributori automatici "H24" situati lungo il tragitto. Vietato infine l'uso di strumenti musicali, microfoni, amplificatori e ogni altro dispositivo che possa alterare la sacralità e il silenzio della celebrazione.L'ordinanza risponde all'esigenza di garantire ordine pubblico e sicurezza urbana, considerato il grande afflusso di fedeli e visitatori che ogni anno partecipano al rito. Sarà comunque consentita la somministrazione ai tavoli dei locali pubblici, purché in aree regolarmente concesse.Chiunque trasgredisca le disposizioni rischia sanzioni amministrative comprese tra i 25 e i 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 50 euro.Il Comune ha disposto la trasmissione del provvedimento a tutte le forze dell'ordine e agli organi di stampa per assicurare la massima diffusione delle disposizioni, invitando tutti i cittadini e i visitatori al rispetto delle regole e dello spirito della manifestazione.