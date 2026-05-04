Testa all’Eccellenza? Ancora no. La Soccer Trani trafigge il Real Siti, sconfitto 1-4

Una Soccer Trani straordinaria espugna anche Stornara: Real Siti sconfitto 1-4, al termine di una prestazione di carattere, forza e determinazione. Quarto successo di fila per i tranesi, che salgono dunque ad 85 punti in classifica, ventuno in più dal secondo posto, occupato dal San Marco. Nel prossimo ed ultimo turno, i biancazzurri ospiteranno il Virtus Palese.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 33esima giornata di campionato: al 'San Rocco' di Stornara si incrociano Real Siti e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa Santoro, Gernone e Stella. In mezzo al campo Faliero e Turitto, supportati da Prekducaj e Rizzi. Sulla trequarti Lucarelli, alle spalle di Manzari e Morra.Nel primo tempo gli ospiti prendono subito il controllo del possesso, gestendo il pallino del gioco senza però riuscire a creare vere occasioni nei primi venti minuti. Al 24' il Trani si fa vedere con una conclusione dalla distanza di Faliero che termina alta sopra la traversa. Il Real Siti prova a rispondere al 28': sponda di Nannola per Ciccone che calcia dalla distanza, ma la conclusione termina alta. Alla mezz'ora arriva la prima vera occasione del match per il Trani: perfetto servizio di Rizzi per Morra che, tutto solo sotto porta, spreca clamorosamente il possibile vantaggio. Al 37' Sciretta è costretto agli straordinari su un insidioso tiro-cross di Stella proveniente dall'out mancino. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, al 46' arriva il meritato vantaggio tranese: Rizzi disegna una splendida palla sul secondo palo dove Manzari, con una conclusione al volo, supera Sciretta per lo 0-1 con cui si va all'intervallo.La ripresa si apre subito con il Real Siti più aggressivo e al 49' arriva il pareggio: dopo una serie di respinte in area, la sfera arriva a Nannola che lascia partire una potente conclusione al volo imprendibile per Straziota, firmando l'1-1. La reazione del Trani, però, è immediata. Al 54' Morra riesce a liberarsi dalla marcatura e conclude in girata; sotto porta Rizzi è il più rapido di tutti e deposita in rete il pallone del nuovo vantaggio biancazzurro: 1-2. Con il passare dei minuti i tranesi aumentano i ritmi e al 69' trovano il gol che indirizza definitivamente il match: Morra recupera palla ai danni di Rotondo, si invola verso la porta, salta Sciretta e deposita comodamente in rete l'1-3. I biancazzurri continuano a spingere e al 79' arriva anche il poker: cross di Milzini sul primo palo per Chiumarulo che conclude di prima intenzione; Sciretta respinge ma sulla ribattuta Morra è ancora una volta il più lesto e firma la sua doppietta personale: 1-4. Nel recupero, al 92', c'è spazio anche per un'occasione del giovane classe 2008 Milzini che, servito da Becerri, prova lo scavetto davanti a Sciretta senza però trovare lo specchio della porta. Termina così: