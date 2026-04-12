Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Calcio

Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”. Tutte le iniziative celebrative per la gara di oggi

Nel corso del pre partita saranno numerosi i momenti per una stagione da incorniciare

Trani - domenica 12 aprile 2026 7.49
In occasione del match casalingo di domani contro la Molfetta Calcio, la Soccer Trani invita tutta la cittadinanza a riempire lo Stadio per omaggiare la rosa guidata da mister Moscelli, fresca vincitrice del campionato e della Coppa Italia Promozione, conquistata mercoledì!

Nel corso del pre partita saranno numerose le iniziative per celebrare i due successi: dalla sfilata con la Coppa, accompagnata dall'organizzazione di Trani Tradizioni, al dj set di Mimmo Laurora e Krispino, fino ad arrivare alle coreografie, ideate dal tifo organizzato, che coinvolgeranno sia la tribuna sia la gradinata.

In via eccezionale, i cancelli saranno aperti alle 14.30 per permettere a tutti di poter assistere al pre partita e organizzare al meglio le coreografie, invitiamo quindi a recarsi anticipatamente allo stadio! "Dopo aver festeggiato la squadra dall'esterno dello stadio mercoledì, sarebbe stupendo vedere ancora una volta lo stadio pieno per ringraziare questo fantastico gruppo, autore di un percorso stupendo. Coloriamo insieme lo Stadio e facciamo sentire tutto il nostro supporto ai ragazzi!", queste le parole del presidente, Luciano Pace.

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