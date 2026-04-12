Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

La Soccer Trani festeggia il “double” nel migliore dei modi: Molfetta sconfitto 2-0

Ennesima prestazione da incorniciare

Trani - domenica 12 aprile 2026 17.57
Tutto facile per la Soccer Trani contro il Molfetta: i tranesi vincono 2-0, festeggiando nel migliore dei modi il "Double" appena raggiunto, con i successi in Campionato e in Coppa. Al 'Lapi' decisive le firme, una per tempo, di Faliero e Manzari. I biancazzurri salgono così a 76 punti, a quattro giornate dal termine del campionato.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 30esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Molfetta. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 composto da Amoruso in porta, Santoro, Stella e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Faliero e Turitto, sulle fasce agiscono D'Addabbo e Lucarelli. Becerri sulla trequarti, alle spalle di Morra e Manzari.

Dopo soli 5', la Soccer Trani passa in vantaggio: punizione dal limite di Faliero, deviazione decisiva che spiazza Gomes. Due minuti più tardi, Becerri si divora il raddoppio da posizione ravvicinata. Dominio tranese: D'Addabbo serve Becerri solo all'interno dell'area di rigore, il suo destro si schianta sulla traversa. Al 19' controllo errato di Morra, che avrebbe potuto fare certamente meglio. Al 24' ci prova Lucarelli con un destro a giro che termina di poco alto. Al 37' il Molfetta va vicinissima al pari, miracolo di Amoruso sul tiro a botta sicura di De Giglio. Termina la prima frazione.

Al 52' la Soccer Trani raddoppia: discesa di Lucarelli sulla fascia, destro tagliato per Manzari che deve solamente depositare in rete il meritato 2-0. Secondo tempo di totale gestione per i biancazzurri, che proteggono e difendono con cura il doppio vantaggio. All'82' ci prova su punizione Turitto, respinge in corner Gomes. Termina così: Soccer Trani 2-0 Molfetta.
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