Santa Teresa
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Eventi e cultura

Chiesa di Santa Teresa gremita per il concerto di marce funebri

Si rinnova il tradizionale appuntamento dell'associazione Pietro Mascagni

Trani - lunedì 30 marzo 2026 8.43
Anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il Concerto di Marce funebri "Suoni della Passione" ha aperto la Settimana Santa nella città di Trani.

La Chiesa di Santa Teresa che come tradizione ospita il concerto, è stata gremita di gente, di fedeli e dai rappresentati delle varie confraternite della città.

Inoltre vi è stata la presenza del Maestro Pino Minafra, che su invito dall'associazione Mascagni, amica del Maestro, ha assistito al concerto.

Il concerto è stato presentato dall'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" – Trani e l'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, in collaborazione con l'Agenzia Onoranze Funebri "Delfini" e con il Patrocinio di Città di Trani, Regione Puglia e Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Il concerto di marce è stato curato ed eseguito dall'Orchestra di fiati "Pietro Mascagni" Città di Trani, che nella serata di domenica 29 Marzo, domenica delle Palme, diretta dal Maestro Michele Di Puppo ed ha eseguito le marce Tranesi dei maestri Carrozza e Travisani, oltre che la tradizionale marcia di Cirenei che di fatto conclude la processione dell'Addolorata.

Il programma, oltre all'esecuzione della marcia tarantina Mamma, ha visto anche in prima esecuzione assoluta nella nostra città di Trani, una marcia funebre rubastina riscoperta e valorizzata a Ruvo di Puglia, "Strazio" di Antonio Amenduni, che è stata una esecuzione inedita per la nostra città e molto apprezzata dal pubblico presente.

Evento importante per i riti della Settimana Santa di Trani e primo concerto con la nuova denominazione "Città di Trani" per l'orchestra di Fiati dell'Associazione Mascagni.

Ora il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani, condizioni meteo permettendo, tornerà a suonare alle ore 3.00 della notte del Venerdì Santo per la processione di penitenza dell'Addolorata.
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