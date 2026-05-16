Rilascio tessere elettorali, aperture straordinarie dell'ufficio

In vista delle prossime consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà i seguenti orari:Lunedì 18 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00Martedì 19 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00Mercoledì 20 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00Giovedì 21 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00Venerdì 22 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00Sabato 23 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00Domenica 24 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 23:00Lunedì 25 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 15:00Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.