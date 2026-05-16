Enti locali
Rilascio tessere elettorali, aperture straordinarie dell'ufficio
Il calendario fino a lunedì 25 maggio
Trani - sabato 16 maggio 2026
In vista delle prossime consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà i seguenti orari:
Lunedì 18 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Martedì 19 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Mercoledì 20 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Giovedì 21 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Venerdì 22 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Sabato 23 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Domenica 24 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
Lunedì 25 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 15:00
Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.
Lunedì 18 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Martedì 19 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Mercoledì 20 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Giovedì 21 maggio 2026: dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Venerdì 22 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Sabato 23 maggio 2026: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Domenica 24 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
Lunedì 25 maggio 2026: dalle ore 07:00 alle ore 15:00
Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.
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