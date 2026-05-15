Tromba d'aria a Trani. <span>Foto credits</span>
Tromba d'aria a Trani. Foto credits
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Allerta meteo “gialla”, chiuso il cimitero e la villa comunale

Diramato il messaggio della Protezione Civile. Provvedimento per tutelare incolumità dei cittadini

Trani - venerdì 15 maggio 2026
Tenuto conto del Messaggio di Allerta GIALLA emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia che prevede per la giornata di sabato 16 maggio, venti forti nord-occidentali con raffiche di burrasca, a tutela della pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura precauzionale per l'intera giornata di sabato del ​Cimitero e della villa comunale.

Questa la comunicazione ufficiale che arriva direttamente dal Comune a seguito del messaggio diramato dalla Protezione Civile.
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