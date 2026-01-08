Castel del Monte
Castel del Monte
Meteo

Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato

Almeno 5 cm di coltre bianca all'alba

Trani - giovedì 8 gennaio 2026 8.46
Come da previsioni, primi fiocchi di neve a Castel del Monte ad Andria. Sono caduti nella notte sulla collina della Murgia, alta circa 600 metri. Nel tardo pomeriggio di ieri le temperature sono calare in picchiata regalando nella notte, insieme alla perturbazione, questo scenario fiabesco.

La neve ha fatto capolino anche in altri comuni pugliesi, nella Bat anche a Minervino Murge e poi soprattutto nei piccoli comuni del foggiano che si trovano sul sub appennino dauno.
Castel del Monte
Castel del Monte
  • Meteo
Altri contenuti a tema
Trani avvolta dalla nebbia, atmosfera spettrale per le strade Trani avvolta dalla nebbia, atmosfera spettrale per le strade Visibilità ridotta, si raccomanda prudenza alla guida
1 Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza Politica Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza L’allerta arancione sottovalutata con situazione critica negli istituti scolastici
Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre Emesso nuovo bollettino di allerta meteo
Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia Cronaca Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia Situazione in miglioramento: idrovore in azione e strade liberate, scuole aperte, monitoraggio attivo sulle infiltrazioni
Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali La Protezione Civile regionale emette un avviso valido da mezzanotte per le successive 20 ore
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie di Trani Vita di città Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie di Trani Disservizi a causa della pioggia intensa
Allerta meteo arancione per piogge da mezzanotte alle 20 di giovedì 16 ottobre Allerta meteo arancione per piogge da mezzanotte alle 20 di giovedì 16 ottobre Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Tromba d'aria sulla città di Trani Tromba d'aria sulla città di Trani Si sono registrati disagi soprattutto per la viabilità
Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
8 gennaio 2026 Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi "
8 gennaio 2026 Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi"
"Giocattoli in Movimento ": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa
8 gennaio 2026 "Giocattoli in Movimento": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa
"Atlantide " di Sara Pedone: in Biblioteca un romanzo tra relazioni, emozioni e tempo
8 gennaio 2026 "Atlantide" di Sara Pedone: in Biblioteca un romanzo tra relazioni, emozioni e tempo
«Sere d’incanto», Trani accende la magia: un’edizione da record
7 gennaio 2026 «Sere d’incanto», Trani accende la magia: un’edizione da record
BAT nella tempesta: inchiesta e crisi politica, i sindaci chiedono il passo indietro di Lodispoto
7 gennaio 2026 BAT nella tempesta: inchiesta e crisi politica, i sindaci chiedono il passo indietro di Lodispoto
Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica
7 gennaio 2026 Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica
Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
7 gennaio 2026 Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto
7 gennaio 2026 Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto
Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra
7 gennaio 2026 Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.