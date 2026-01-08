Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato

Come da previsioni, primi fiocchi di neve a Castel del Monte ad Andria. Sono caduti nella notte sulla collina della Murgia, alta circa 600 metri. Nel tardo pomeriggio di ieri le temperature sono calare in picchiata regalando nella notte, insieme alla perturbazione, questo scenario fiabesco.La neve ha fatto capolino anche in altri comuni pugliesi, nella Bat anche a Minervino Murge e poi soprattutto nei piccoli comuni del foggiano che si trovano sul sub appennino dauno.