Giustina Rocca
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Scuola e Lavoro

Scienza protagonista a Trani: l’I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” apre le porte alla ricerca

Un ciclo di incontri con professori e ricercatori del CERN

Trani - lunedì 20 aprile 2026 9.11 Comunicato Stampa
L'istituto guidato dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Cassanelli lancia la "Settimana della Scienza": un ciclo di incontri con professori e ricercatori del CERN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università di Bari per avvicinare i giovanissimi alunni ai misteri dell'universo.

Non solo libri di testo, quindi, ma un confronto diretto con chi la scienza la fa ogni giorno nei laboratori più prestigiosi del mondo. L'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani ha organizzato la "Settimana della Scienza", un'iniziativa di ampliamento dell'offerta formativa che trasformerà la scuola in un polo di divulgazione scientifica di altissimo livello.

Sotto l'impulso del Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, l'iniziativa nasce dalla collaborazione con professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). L'obiettivo è avvicinare gli alunni al mondo della ricerca attraverso il confronto diretto con alcune delle figure più significative del settore a livello nazionale e internazionale.

Gli incontri si terranno nell'Aula Magna del plesso Rocca, dove i ricercatori guideranno i ragazzi alla scoperta delle più significative innovazioni tecnologiche e dei grandi misteri dell'universo
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