Proclamati i reel vincitori del Cosmai per la finale del "Futuro che vorrei 2026"

Si conclude con i reel vincitori dell'istituto Cosmai l'edizione 2026 del contest Il futuro che vorrei, il progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani che mira a costruire consapevolezza, competenze e partecipazione attraverso la realizzazione di reel creati dagli studenti delle scuole superiori della città di Trani, quest'anno incentrati sull'uso responsabile dei social. Anche per questa edizione i premi in buoni denaro potranno essere utilizzati dai ragazzi per diversi scopi: acquisti in elettronica, viaggi di istruzione e patente di guida.Per la selezione dei finalisti sono arrivati in totale oltre 5034 voti sulle pagine social ufficiali dell'iniziativa, realizzata da In Movimento con l'assessore Alessandra Rondinone che ha coordinato anche questa terza edizione del contest, dedicata al grande tema dei social media, argomento che ognuno degli studenti ha interpretato secondo la propria sensibilità ed esperienza. Sviluppare il concetto di uso responsabile dei social li ha spinti ad approfondire in modo particolare gli aspetti del bullismo e cyber bullismo, dello stalking, delle fake news e la verifica delle fonti, il tempo dedicato allo scrolling, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la sicurezza dei dati privati online.Con il collaudato metodo del voto di gradimento attraverso gli applausi, e con l'ausilio del fonometro, il primo premio - con un buono di 500€ - assegnato alle studentesse delle classi ad indirizzo moda è stato vinto da Sabrina Di Lernia e Jenny Terrone con il video su intelligenza artificiale e fake news, Sabrina Ferrante e Bianca Di Perna, con un video sul cyberbullismo, si sono aggiudicate un buono da 200€ per il secondo posto. Per l'indirizzo audio visivo del Cosmai vincono il primo premio Andrea Guglielmi, Antonio Lamanuzzi, Giuseppe D'Ercole e Roman Komakhidze, con un video sulle insidie dell'intelligenza artificiale, mentre il secondo premio dal valore di €200 va al video di Di Domizio, Cellammare e Di Gennaro sulla protezione dei rapporti reali con i propri amici, tempo da non sacrificare per colpa dei social.L'istituto Cosmai - Aldo Moro inoltre divide con il liceo classico De Sanctis un ulteriore premio per il maggior numero di video inviati.Un'attestazione di successo per il progetto che coinvolge un numero sempre crescente di ragazzi, pronti a mettersi in gioco con creatività e nuove competenze per divertirsi ma anche per fermarsi a riflettere