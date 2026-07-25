Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani

"Buongiorno, sono un turista marchigiano in vacanza nella vostra bellissima Trani con la mia famiglia. Ieri, nella bellissima baia dei Gruccioni, abbiamo avuto la fortuna di salvare un Gruccione ferito che era caduto in acqua e non riusciva a uscire. Lo abbiamo messo in un angolo della parete rocciosa e piano piano si è ripreso".

Esiste un modo profondo e autentico di fare turismo, ed è quello che passa attraverso il rispetto sacro per l'ambiente che ci ospita e per le sue creature. La storia che vi raccontiamo oggi ne è la prova tangibile e vede come protagonista il signor, un turista marchigiano in vacanza a Trani con la sua famiglia. Nel cuore di uno degli scorci più suggestivi della nostra costa, la sensibilità naturalistica di questo visitatore ha fatto la differenza tra la vita e la morte per un piccolo abitante del nostro ecosistema. Apprezzare un luogo non significa solo fotografarne le bellezze, ma restare in ascolto e tendere la mano ai suoi abitanti naturali quando si trovano in difficoltà. Un esempio virtuoso di come l'uomo possa convivere in perfetta armonia con la biodiversità locale.La segnalazione, giunta nei giorni scorsi alla nostra redazione direttamente dal signor Gianni, racconta quei concitati e poi felici momenti vissuti all'interno della splendida insenatura tranese:Un salvataggio provvidenziale perchè il volatile, con il piumaggio bagnato e probabilmente debilitato da una ferita, rischiava di annegare o di diventare facile preda. La delicatezza della famiglia marchigiana nel metterlo al sicuro al riparo della falesia ha permesso al piccolo di asciugarsi, riacquistare le forze e riprendere il volo.La location dell'accaduto non è un posto qualunque, più volte al centro di impegno civico per la sua tutela, parliamo della cosiddetta "Baia dei Gruccioni", si trava sul prolungamento della Litoranea Mongelli, è una delle perle naturalistiche di Trani, caratterizzata da alte falesie e da acque cristalline. Questo tratto di costa è diventato nel tempo l'habitat ideale e il sito di nidificazione per il(Merops apiaster), uno degli uccelli più affascinanti e colorati della fauna europea. Riconoscibile per il suo piumaggio dai toni tropicali – un mix brillante di azzurro, verde, giallo oro e castano – il Gruccione è un uccello migratore che giunge in Puglia in primavera per riprodursi. Predilige proprio le pareti sabbiose o le falesie argillose e rocciose, dove scava profondi nidi a galleria. La sua presenza è un indicatore prezioso della salute ambientale e della ricchezza di biodiversità del nostro litorale.Le immagini e i video raccolti nella zona ci mostrano lo spettacolo di questa baia, dove il volo acrobatico di questi uccelli, cacciatori infallibili di insetti in volo, regala ogni estate uno spettacolo unico a bagnanti e ornitologi. Grazie al grande cuore del signor Gianni e della sua famiglia, da oggi quel cielo sopra Trani è popolato da un arcobaleno in più.