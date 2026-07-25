Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani
La bellissima storia a lieto fine del signor Gianni P. e della sua famiglia. Un gesto di straordinaria sensibilità che mostra come il rispetto e l'attenzione per l'ecosistema possano salvare una vita.
Il racconto del salvataggio: «Il piccolo volatile era caduto in acqua» - La segnalazione, giunta nei giorni scorsi alla nostra redazione direttamente dal signor Gianni, racconta quei concitati e poi felici momenti vissuti all'interno della splendida insenatura tranese:
Un salvataggio provvidenziale perchè il volatile, con il piumaggio bagnato e probabilmente debilitato da una ferita, rischiava di annegare o di diventare facile preda. La delicatezza della famiglia marchigiana nel metterlo al sicuro al riparo della falesia ha permesso al piccolo di asciugarsi, riacquistare le forze e riprendere il volo.
"Buongiorno, sono un turista marchigiano in vacanza nella vostra bellissima Trani con la mia famiglia. Ieri, nella bellissima baia dei Gruccioni, abbiamo avuto la fortuna di salvare un Gruccione ferito che era caduto in acqua e non riusciva a uscire. Lo abbiamo messo in un angolo della parete rocciosa e piano piano si è ripreso".
La Baia e il Gruccione: un angolo di paradiso e i suoi coloratissimi abitanti - La location dell'accaduto non è un posto qualunque, più volte al centro di impegno civico per la sua tutela, parliamo della cosiddetta "Baia dei Gruccioni", si trava sul prolungamento della Litoranea Mongelli, è una delle perle naturalistiche di Trani, caratterizzata da alte falesie e da acque cristalline. Questo tratto di costa è diventato nel tempo l'habitat ideale e il sito di nidificazione per il Gruccione (Merops apiaster), uno degli uccelli più affascinanti e colorati della fauna europea. Riconoscibile per il suo piumaggio dai toni tropicali – un mix brillante di azzurro, verde, giallo oro e castano – il Gruccione è un uccello migratore che giunge in Puglia in primavera per riprodursi. Predilige proprio le pareti sabbiose o le falesie argillose e rocciose, dove scava profondi nidi a galleria. La sua presenza è un indicatore prezioso della salute ambientale e della ricchezza di biodiversità del nostro litorale.
Le immagini e i video raccolti nella zona ci mostrano lo spettacolo di questa baia, dove il volo acrobatico di questi uccelli, cacciatori infallibili di insetti in volo, regala ogni estate uno spettacolo unico a bagnanti e ornitologi. Grazie al grande cuore del signor Gianni e della sua famiglia, da oggi quel cielo sopra Trani è popolato da un arcobaleno in più.