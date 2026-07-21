recinzioni cadute lungomare Mongelli
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Territorio

Erosione costiera, il Comune accelera: liquidato lo studio preliminare per candidare il progetto di difesa del litorale

Lo studio riguarda il tratto compreso tra la Litoranea Senatore Mongelli e la Seconda Spiaggia ed è propedeutico alla richiesta di finanziamenti regionali

Trani - martedì 21 luglio 2026 7.44
Il Comune di Trani compie un ulteriore passo verso la tutela del proprio litorale. Con un atto di liquidazione firmato dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Impianti Tecnologici, è stato disposto il pagamento del servizio tecnico professionale per la redazione dello studio preliminare finalizzato alla candidatura dell'intervento di mitigazione del rischio da erosione costiera nel tratto compreso tra la Litoranea Senatore Mongelli e la Seconda Spiaggia.
L'intervento rappresenta uno dei passaggi necessari per consentire al Comune di partecipare ai bandi di finanziamento destinati alla salvaguardia della costa, un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale a causa dell'avanzare dei fenomeni erosivi che interessano diversi tratti del litorale tranese.

L'atto amministrativo (rif. Registro Generale Numero 1421 del 20/07/2026) non finanzia ancora i lavori di difesa del litorale, ma costituisce un passaggio tecnico-amministrativo indispensabile per candidare il progetto ai finanziamenti europei e regionali destinati alla protezione delle coste. L'area interessata comprende uno dei tratti più frequentati della costa tranese, tra la Litoranea Senatore Mongelli e la Seconda Spiaggia, dove il fenomeno dell'erosione rappresenta da tempo una delle principali criticità ambientali e infrastrutturali. L'obiettivo dell'Amministrazione è predisporre tutta la documentazione richiesta per accedere alle risorse del programma europeo e, successivamente, realizzare interventi capaci di mitigare il rischio di erosione, preservando il patrimonio costiero e migliorando la sicurezza del litorale. La liquidazione dello studio preliminare segna quindi la conclusione della fase progettuale iniziale e apre ora la strada alla candidatura dell'intervento, dalla quale dipenderà l'eventuale ottenimento dei finanziamenti necessari per passare dalla progettazione alla realizzazione delle opere.
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