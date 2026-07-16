Festa del Carmine, oggi la Solennità liturgica: stasera processione e spettacolo pirotecnico

È il giorno della Madonna del Carmine a Trani. Oggi, 16 luglio, la comunità cittadina celebra la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo con un intenso programma religioso che culminerà in serata con la tradizionale processione per le vie del centro storico, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate tranese, capace di richiamare ogni anno centinaia di fedeli e devoti.La giornata si aprirà alle 6.30 con la Santa Messa dedicata ai muratori e ai pescatori, presieduta da don Michele Piacentile. Alle 8.00 sarà celebrata la Messa per un confratello, mentre alle 9.30 è prevista la celebrazione dedicata alla Guardia Costiera e al Gruppo ANMI Trani. Alle 9.30 si terrà anche la Messa in onore delle Figlie del Divino Zelo e dell'Associazione Sant'Antonio.Alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa con supplica alla Madonna, presieduta da padre Spirituale Antonio Maria Benvenuta Barnabita.Nel pomeriggio, alle 18.30, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D'Ascenzo.Il momento più atteso sarà alle 20.00, con la solenne processione della sacra immagine della Madonna del Carmine, che attraverserà le principali vie cittadine: Chiesa del Carmine, via Tiepolo, piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, piazza Longobardi, via Ognissanti, piazza Seddile San Marco, via Statuti Marittimi, piazza Tiepolo e rientro in chiesa.Al termine della processione sono previste attrazioni pirotecniche eseguite dalla ditta "Pirotecnica Adriatica" di Andrano, offerte da un gruppo di imprenditori.