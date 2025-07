Beata Maria Vergine del Carmine: la Celebrazione Eucaristica del Card. Angelo Bagnasco

31 foto Card.Angelo Bagnasco - Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

Il cuore della Puglia ha accolto, l'11 luglio, una figura di spicco della Chiesa italiana: il Cardinaleià Arcivescovo di Genova e per un decennio Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ruolo che gli ha conferito un'influenza significativa nel panorama religioso e sociale del Paese, il Cardinale Bagnasco è giunto a Trani per un evento di profondo significato spirituale e comunitario.La sua presenza ha suggellato i 200 anni dalla fondazione della Confraternita del Carmine, un'occasione storica per la comunità cittadina. Presso la suggestiva Chiesa della Madonna del Carmine, accolto dai presbiteri diocesani e dal barnabitapadre spirituale della confraternita, il Cardinaleha presieduto la Solenne Celebrazione Eucaristica (vedi le foto) un momento culminante in cui ha compiuto il toccante atto di affidamento dei bambini alla Vergine del Carmine. Nel suo saluto, l'alto prelato, dopo aver sottolineato l'importante servizio reso alla Chiesa dalle Confraternite: "Sono dono del Signore" ha detto, ha voluto abbracciare idealmente l'intera Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, sottolineando il legame e la benedizione per l'intera comunità diocesana.In attesa della Festa Liturgica della Beata Vergine del Carmine che si terrà il prossimo 16 luglio con le funzioni dedicate e la tradizionale processione, il programma prosegue stasera 12 luglio con la. In questa occasione, la Venerata Immagine della Madonna, accompagnata dai sub dell'Associazione «Amici del Mare», si imbarcherà, come da programma in collaborazione con l'Ufficio Locale Marittimo di Trani, sulla Motopesca 'Spartivento' per suffragare prima con una corona d'alloro i Caduti del mare e poi sbarcare sulla Banchina San Marco da dove ritornerà in processione alla Chiesa Santuario.