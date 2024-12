Senza limiti: profanate le statue della Vergine e Gesù bambino nel santuario della Madonna del Carmine a Trani

Questa è una notizia che fa davvero paura perché dà il segno di una perdita di controllo sempre più profonda anche del più minuscolo barlume di senso di rispetto e di timore per il sacro, a qualunque religione esso appartenga. La situazione sarebbe al vaglio della Polizia a cui è stata fatta la denuncia: qualcuno, non sappiamo se da solo o con complici, sarebbe penetrato un paio di notti fa attraverso un finestrino nel Santuario della Madonna del Carmine e avrebbe cominciato a segare il collo alla Statua della Santa Vergine e a quella del bambino Gesù. È una statua del 600, a devozione della Madonna che protesse la Città dalla peste. Se sia trattato di un atto finalizzato alla profanazione, all'offesa, al sacrilegio o un tentativo di furto mal riuscito al momento non è dato saperlo, sulla vicenda vige la massima riservatezza, tuttavia nulla sembrerebbe essere stato portato via dalla chiesa. La statua attualmente è stata prelevata probabilmente per essere restaurata. Nel giorno in cui è stato rubato, portato via il presepe dalla aiuola dedicata a Elisa Caressa, sembra che al degrado morale non si riesca a porre fine.