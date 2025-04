L'Amerigo Vespucci potrebbe solcare il mare di Trani

Dopo il travolgente entusiasmo suscitato lo scorso anno dalle Frecce Tricolori, sembra che un altro importante simbolo di orgoglio nazionale farà tappa, seppur fugace, nelle acque di Trani: l'L'iconica nave scuola della Marina Militare, considerata la più bella del mondo, solcherà il mare Adriatico nel corso del suo epico, regalando agli appassionati e ai curiosi uno spettacolo senza tempo.Il poderoso veliero, impegnato in un itinerario di 20 mesi attraverso cinque continenti, arriverà in Italia dopo le tappe nei Balcani e, stando a qualche indiscrezione, sarà visibile all'orizzonte della costa nord-barese tra l'11 e il 12 aprile.L'Amerigo Vespucci, varata nel 1931, è la nave più antica della Marina Militare e il suo motto, "Non chi comincia ma quel che persevera", attribuito a Leonardo da Vinci, sottolinea la dedizione e la perseveranza della sua missione formativa. Ogni anno, infatti, a bordo vengono addestrati gli Allievi Ufficiali della Marina, insieme a giovani di associazioni veliche. Ma il suo ruolo va ben oltre la formazione: da oltre tre decenni, la Vespucci è anche un simbolo di tutela ambientale, collaborando con organizzazioni come UNICEF, WWF e Marevivo. Grazie alle sue missioni diplomatiche, inoltre, è considerata una vera e propriaNel corso del suo itinerario italiano, la nave farà tappa a(8-11 aprile), poi arriverà in Puglia e più precisamente a(12-15 aprile) e infine a(16-22 aprile). Tuttavia, è proprio nel passaggio tra la tappa balcanica e quelle pugliesi che gli occhi degli appassionati e dei cittadini di Trani saranno puntati sul mare. La Perla dell'Adriatico potrebbe infatti assistere a un suggestivo omaggio della Vespucci, con un potenziale inchino davanti alla città, simile a quello che avvenne negli anni '90 con il Britannia, quando a bordo c'erano Lady Diana e l'allora principe Carlo.Se tutto sarà confermato, ovviamente non si tratterà di un vero e proprio attracco, ma solo di un saluto distante alla città: il veliero sarà poi visitabile per tutti i pugliesi nelle due tappe di Brindisi e Taranto.L'attesa è grande e il confronto tra la Regina dei Mari e la Regina delle Cattedrali, come spesso viene definita la maestosa Cattedrale tranese, si preannuncia spettacolare. Un incontro tra tradizione e prestigio che arricchisce ulteriormente il fascino della città e il suo legame con il mare.