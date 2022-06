Oggi a Trani la festa della Marina Militare

Questa sera l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia gruppo di Trani celebra la festa della Marina Militare. A partire dalle ore 20 presso la sede estiva dell'ANMI di Trani (lungomare Cristoforo Colombo 158) avrà luogo la cerimonia che prevede la partecipazione del capitano di fregata Daniele Salvatore Governale (capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Barletta), del vice presidente nazionale dell'ANMI, l'Ammiraglio Michele De Pinto, e del delegato regionale ANMI, Cavalier Gesumino Laghezza. Alla cerimonia parteciperà il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.Nel corso della serata saranno presentati i nuovi Organi sociali del gruppo di Trani. A marzo scorso vi è stato il rinnovo delle cariche sociali. A Nicola Lampidecchia, presidente per due mandati consecutivi, è subentrato Giuseppe Pasquadibisceglie già consigliere. A lui il compito di guidare il gruppo per i prossimi 4 anni insieme Walter Del Negro (vice presidente), Andrea Ricchiuto, Antonio Scaringi, Andrea Sicolo, Roberto Soldano, Antonio Torelli (consiglieri) e Francesco Paolo Peluso (consigliere rappresentante soci aggregati). Completano il quadro Lorenzo Lampidecchia (presidente dei sindaci), Vincenzo Del Mastro e Maurizio Ruggiero (sindaco effettivo), Michele Amoruso e Nicola De Cillis (sindaco supplente).Il Gruppo di Trani è stato costituito il 7 ottobre del 1973 e si pregia di aver denominato Piazza Marinai d'Italia, di aver posato il "cippo con ancora" nella villa comunale (in prossimità del Monumento ai Caduti) e della realizzazione del monumento dedicato e denominato "Alla Gente di Mare" nell'aiuola, anch'essa realizzata dal sodalizio, antistante l'ingresso del Lido ANMI. Partecipa attivamente a tutte le più importanti manifestazioni con particolare riguardo a quelle civili, militari e religiose. Non da meno sono le collaborazioni con le associazioni locali, in particolare quelle di volontariato con attività di supporto nel raggiungimento delle finalità sociali.Organizza manifestazioni per scopi sociali: si ricordano le celebrazioni del 4 dicembre in onore di Santa Barbara (Santa Patrona della Marina Militare) e quella del 10 giugno, festa nazionale della Marina Militare Italiana. Il gruppo organizza manifestazioni a carattere culturale con proiezioni di documentari, presentazione di libri e attività enogastronomiche. Il sodalizio è affiliato al C.S.E.N. dal 2017 ed organizza attività di avviamento agli sport acquatici (canottaggio, nuoto, pesca e attività subacquea). Il sodalizio è costituito da 300 soci. Due anni fa, il gruppo di Trani dell'ANMI ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Asl BT e la Città di Trani per la realizzazione di iniziative sperimentali di integrazione e promozione dell'accesso e dell'accompagnamento alle attività e agli sport del mare a favore dei bambini disabili.