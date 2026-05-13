Sabato a Trani specialisti a confronto sulla vitiligine: focus su diagnosi, cure e rete territoriale

Sabato, 16 maggio, a Trani nellla sede dell'Ordine dei Medici BT, si terrà l'evento medico dal titolo "Best management del paziente con vitiligine: rete territoriale dalla diagnosi al trattamento" che vedrà come referente scientifico la dottoressa Carmen Fiorella, Dirigente Medico U.O.S.V.D. Dermatologia ASL BAT del P.O. "Monsignor R. Dimiccoli" di Barletta.La vitiligine è una patologia della pelle cronica autoimmune che colpisce i melanociti e si manifesta con la comparsa di chiazze bianche di dimensioni variabili. Circa 65-95 milioni di persone in tutto il mondo e 330.000 mila in Italia ne è affetto. Può comparire a qualsiasi età, compresa quella pediatrica, ma la maggiore incidenza si registra tra i 20 e i 40 anni. L'insorgenza della patologia è correlata ad una predisposizione genetica e a fattori ambientali in grado di attivare il meccanismo autoimmune. La vitiligine nel 15% circa dei pazienti si associa a diverse comorbidità autoimmuni, tra cui ipotiroidismo (ne soffre 1 paziente su 6), artrite reumatoide e malattie infiammatorie intestinali.Tra le comorbidità di maggiore impatto sulla vita dei pazienti ricordiamo quelle psicologiche, dovute alla progressiva alterazione dell'aspetto che può portare ad una scarsa accettazione di sé e a un disagio che genera ansia e depressione. Infatti il ricorso alla psicoterapia è 20 volte più frequente rispetto alla popolazione generale e le conseguenze sulla qualità e sul corso della vita delle persone che ne sono affette sono ancora più impattanti quando l'esordio avviene in età adolescenziale. Il patient journey presenta numerose criticità: dal ritardo nella diagnosi all'uso di terapie subottimali, oltreché un monitoraggio inadeguato. Ciò comporta una dispersione di risorse e di tempo con conseguente mancato ingaggio e scarsa aderenza terapeutica da parte dei pazienti. L'incontro ha l'obiettivo di coinvolgere professionisti con differenti profili clinici quali dermatologi territoriali e medici di medicina generale con la finalità, sulla base di conoscenze e aggiornamenti, di valutare come, nella pratica clinica, mettere in atto le strategie più efficaci per garantire il trattamento mirato nel rispetto della appropriatezza terapeutica. Si parlerà di patogenesi, diagnosi, gestione clinica e trattamenti. La tavola rotonda costituirà un fondamentale momento di scambio al fine di proporre strategie per costituire una rete territoriale più efficace. I lavori si concluderanno con la presentazione di esperienze cliniche, fondamentale per tradurre nella real life quanto appreso durante le sessioni teoriche.Per info: tel. 389.6049229