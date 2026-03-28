Obesità
Obesità
Salute d'asporto

Obesità sarcopenica, l'altra faccia dell'obesità

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

sabato 28 marzo 2026
L'obesità sarcopenica è una condizione clinica complessa caratterizzata dalla coesistenza di due fenomeni apparentemente opposti, ovvero un eccesso di massa grassa ed una riduzione della massa e della forza muscolare (sarcopenia).
Tradizionalmente, obesità e sarcopenia venivano studiate separatamente, tuttavia, negli ultimi anni è emerso che la loro interazione produce effetti sinergici negativi sulla salute, peggiorando il rischio di disabilità, fragilità, malattie cardiovascolari e mortalità. L'obesità sarcopenica è particolarmente diffusa tra gli anziani, ma può manifestarsi anche in individui più giovani con cattive abitudini alimentari e scarsa attività fisica.
Dal punto di vista fisiopatologico, questa condizione è il risultato di diversi meccanismi interconnessi. L'infiammazione cronica a basso grado, tipica dell'obesità, gioca un ruolo centrale: il tessuto adiposo in eccesso produce citochine pro-infiammatorie che favoriscono la degradazione delle proteine muscolari. Allo stesso tempo, la ridotta attività fisica e la malnutrizione contribuiscono alla perdita di massa muscolare, creando un circolo vizioso. Anche la resistenza insulinica è un fattore chiave, poiché compromette la capacità del muscolo di utilizzare il glucosio e di sintetizzare nuove proteine.
Un aspetto critico dell'obesità sarcopenica è la difficoltà diagnostica infatti il semplice indice di massa corporea, ovvero il rapporto peso/altezza non è sufficiente, perché non distingue tra massa grassa e massa magra. Un individuo può avere un BMI elevato ma anche una significativa perdita muscolare. Per questo motivo, strumenti come la Densitometria ossea, la bioimpedenziometria e test funzionali per valutare lo stato di forza e la performance fisica sono fondamentali per una valutazione accurata.
Le conseguenze cliniche sono rilevanti, infatti i pazienti con obesità sarcopenica presentano una ridotta mobilità, maggiore rischio di cadute e fratture, e una qualità della vita inferiore. Inoltre, questa condizione è associata a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, sindrome metabolica e malattie cardiovascolari.
Il trattamento richiede un approccio integrato: la dieta, su base antinfiammatoria, deve essere bilanciata, con un adeguato apporto proteico per sostenere la sintesi muscolare, evitando al contempo un eccesso calorico. L'esercizio fisico è fondamentale; in particolare l'allenamento di resistenza (come il sollevamento pesi) ha dimostrato di migliorare la massa e la forza muscolare. Inoltre posso essere previsti, sotto supervisione medica, l'integrazione di aminoacidi essenziali, vitamina D, creatina e proteine.
Dal punto di vista scientifico, l'obesità sarcopenica è un campo di ricerca attivo. Una delle principali controversie riguarda la definizione stessa della condizione: non esiste ancora un consenso universale sui criteri diagnostici, il che rende difficile confrontare gli studi e sviluppare linee guida standardizzate. Inoltre, alcuni ricercatori discutono se debba essere considerata una malattia a sé stante o una sindrome risultante da altre condizioni.
L'obesità rappresenta un enorme problema sanitario, ma le complicazioni derivate da essa, tra cui l'obesità sarcopenica o l'obesità osteosarcopenica (deficit osseo e muscolare) comportano un problema assai grave. La prevenzione e il mantenimento di uno stile di vita sano ed attivo sono mezzi che permettono di contrastare la malattia.
  • Salute
Salute d'asporto

Salute d'asporto

A cura del dott. Giuseppe Labianca

Indice rubrica
Ipertrofia prostatica benigna e alimentazione: il ruolo del colesterolo e dello stile di vita 14 marzo 2026 Ipertrofia prostatica benigna e alimentazione: il ruolo del colesterolo e dello stile di vita
Giornata mondiale dell'obesità 7 marzo 2026 Giornata mondiale dell'obesità
Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male 28 febbraio 2026 Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male
La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto 7 febbraio 2026 La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza 26 gennaio 2026 Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere 13 gennaio 2026 Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere 27 dicembre 2025 Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere
Omocisteina e rischio cardiovascolare 7 dicembre 2025 Omocisteina e rischio cardiovascolare
Altri contenuti a tema
Giornata mondiale dell'obesità Giornata mondiale dell'obesità Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli Eventi e cultura Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli La presentazione, a cura della LILT Trani, ieri sera, nell’auditorium del Polo Museale di Trani, con l’intervento di Gianfranco Fiume
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
3 In catene e in sciopero della fame contro la sospensione del servizio medico notturno a Trani Attualità In catene e in sciopero della fame contro la sospensione del servizio medico notturno a Trani Sabino Armagno: «Chiedo un incontro urgente con il presidente Antonio Decaro»
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Omocisteina e rischio cardiovascolare Omocisteina e rischio cardiovascolare Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Più letti questa settimana
Referendum, De Simone: «Dimissioni doverose» Inbox Referendum, De Simone: «Dimissioni doverose»
Ipertrofia prostatica benigna e alimentazione: il ruolo del colesterolo e dello stile di vita Salute d'asporto Ipertrofia prostatica benigna e alimentazione: il ruolo del colesterolo e dello stile di vita
Giornata mondiale dell'obesità Salute d'asporto Giornata mondiale dell'obesità
Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male Salute d'asporto Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male
La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto Salute d'asporto La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
Rubriche aggiornate di recente
Le Nuove Pagelle Lucia De MariLe Nuove Pagelle La storica rubrica del giovedì a cura di Lucia De Mari
Inbox Inbox La posta in arrivo della redazione
T-innova per la tua impresa T-innova per la tua impresa Soluzioni innovative e personalizzate
Il Mondo Wealth Management Avv. Giuseppe PrascinaIl Mondo Wealth Management A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
Appuntamento al Cinema Appuntamento al Cinema Info e orari dei film in programmazione a Trani
I luoghi della memoria I luoghi della memoria Riscoprire il bello del passato con Giovanni Ronco
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.