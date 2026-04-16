HBSC e Sicurezza Alimentare: a Trani un incontro per conoscere e prevenire

Sarà dedicato al tema della sicurezza alimentare e della corretta alimentazione l'incontro in programmapresso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani. L'evento, promosso da ASL BT e PugliaSalute, si inserisce nel quadro delle attività di informazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita, con particolare attenzione al percorso che porta "dal campo alla tavola".Al centro dell'incontro il tema, un'occasione per approfondire il legame tra salute, nutrizione e qualità degli alimenti, con uno sguardo rivolto soprattutto alla prevenzione e alla consapevolezza dei cittadini.A moderare i lavori sarà la giornalista, mentre gli interventi tecnici saranno affidati a professionisti del settore sanitario: il dottor, facente funzione Direttore SIAN, e il dottor, dirigente medico SIAN, che offriranno un contributo qualificato sui controlli, le norme e le buone pratiche legate alla sicurezza alimentare.Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali dell'assessore della Città di Trani,, a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione verso temi fondamentali per la salute pubblica. L'iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini, con l'obiettivo di promuovere una cultura alimentare più consapevole e responsabile. Un appuntamento che si propone non solo di informare, ma anche di stimolare comportamenti quotidiani più attenti alla qualità del cibo e alla tutela della salute.