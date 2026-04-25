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Omega-3 e Omega-6: perché sono essenziali per la salute e come bilanciarli

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

sabato 25 aprile 2026
Negli ulti anni i grassi, precedentemente demonizzati, hanno avuto un processo di riqualificazione, tanto che la medicina moderna ha rivalutato alcuni acidi grassi, definendoli "essenziali". Tra i lipidi presenti nella nostra alimentazione, un ruolo particolarmente importante è svolto proprio da questi acidi grassi essenziali, in particolare l'acido linoleico (omega-6) e l'acido alfa-linolenico (omega-3). Vengono definiti "essenziali" perché il nostro organismo non è in grado di produrli autonomamente e devono quindi essere introdotti attraverso la dieta o, quando necessario, tramite integrazione.
Una volta assunti, questi acidi grassi vengono trasformati attraverso processi enzimatici in molecole biologicamente attive. Dagli omega-6 deriva, ad esempio, l'acido arachidonico, mentre dagli omega-3 si formano EPA e DHA, due composti centrali per molte funzioni fisiologiche. Questa conversione, tuttavia, non è sempre efficiente e può ridursi con l'età o in presenza di fattori come alcol, malnutrizione o alcune terapie farmacologiche.
Dal punto di vista alimentare, gli omega-6 sono molto diffusi nella dieta occidentale (oli vegetali, semi, cereali), mentre gli omega-3 si trovano soprattutto nei pesci grassi, nel krill e nelle alghe.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il loro ruolo nella salute cardiovascolare e nella regolazione dell'infiammazione, due ambiti strettamente collegati.
Gli omega-3 (EPA e DHA) esercitano diversi effetti favorevoli sul sistema cardiovascolare. Innanzitutto contribuiscono a ridurre i livelli di trigliceridi nel sangue, uno dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Inoltre, migliorano la funzione dell'endotelio (il rivestimento interno dei vasi sanguigni), favorendo una migliore vasodilatazione e quindi una più efficiente regolazione della pressione arteriosa. Alcuni studi suggeriscono anche un effetto stabilizzante sull'attività elettrica del cuore, con una possibile riduzione del rischio di aritmie.
Un altro meccanismo chiave riguarda la loro capacità di modulare i processi infiammatori. EPA e DHA sono precursori di molecole chiamate resolvine, protectine e maresine, mediatori specializzati che contribuiscono non solo a ridurre l'infiammazione, ma soprattutto a favorirne la risoluzione attiva. Questo è un punto cruciale: non si tratta semplicemente di "spegnere" l'infiammazione, ma di guidare l'organismo verso un ritorno all'equilibrio.
Al contrario, gli omega-6, attraverso l'acido arachidonico, sono precursori di eicosanoidi (come prostaglandine e leucotrieni) che partecipano all'attivazione della risposta infiammatoria. Questo non deve essere interpretato in senso negativo: l'infiammazione è un processo essenziale per la difesa immunitaria e la riparazione dei tessuti. Il problema nasce quando la risposta infiammatoria diventa cronica o eccessiva, come avviene in molte patologie metaboliche e cardiovascolari.
In questo contesto, il bilanciamento tra omega-3 e omega-6 assume un ruolo importante. Nelle diete occidentali moderne si osserva spesso un eccesso di omega-6 e una carenza di omega-3, una combinazione che può favorire uno stato di infiammazione cronica di basso grado, associata a condizioni come aterosclerosi, sindrome metabolica e diabete di tipo 2.
Dal punto di vista dell'aterosclerosi, l'infiammazione cronica contribuisce alla formazione e alla progressione della placca aterosclerotica. Gli omega-3 possono intervenire in questo processo riducendo l'espressione di molecole pro-infiammatorie, migliorando il profilo lipidico e contribuendo alla stabilità delle placche, rendendole meno suscettibili alla rottura, evento che può portare a infarto o ictus.
Gli acidi grassi omega-3 si trovano principalmente nei pesci grassi dei mari freddi, come salmone, sgombro, sardine e aringhe, ma anche in fonti vegetali come semi di lino, semi di chia e noci, che apportano acido alfa-linolenico (ALA). Le alghe rappresentano inoltre una fonte diretta di DHA ed EPA e costituiscono un'alternativa particolarmente interessante per chi segue un'alimentazione vegetariana o vegana. Gli omega-6, invece, sono ampiamente presenti negli oli vegetali (come olio di girasole, mais e soia), nei semi oleosi e in molti prodotti trasformati, motivo per cui nella dieta occidentale risultano spesso consumati in eccesso.
Al di là del singolo nutriente, è importante sottolineare che la salute cardiovascolare e metabolica dipende da un insieme di fattori, e che un'alimentazione equilibrata, ricca di fonti naturali di grassi "buoni", associata a uno stile di vita sano rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione
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A cura del dott. Giuseppe Labianca

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