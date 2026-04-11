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Il legame tra insulina, diabete e tumori: perché controllare la glicemia è fondamentale

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

sabato 11 aprile 2026
L'insulina è nota per il suo ruolo nella regolazione dei livelli di glucosio nel sangue, ma negli ultimi anni la ricerca scientifica ha rivelato un ruolo molto più complesso e, in alcuni casi, critico, ovvero quello di promotore della proliferazione tumorale. In particolare, in alcuni contesti cellulari alterati, l'insulina ha una azione pro-oncogenica, ovvero può contribuire in modo significativo alla crescita, all'invasione e alla diffusione delle cellule tumorali.
Una volta prodotta dal pancreas, essa si lega a specifici recettori sulla superficie cellulare, attivando una cascata di segnali intracellulari, che in condizioni fisiologiche, permettono alle cellule di crescere ed adattarsi ai nutrienti disponibili. Tuttavia, nelle cellule tumorali, questi stessi meccanismi possono essere "sfruttati" per sostenere una crescita incontrollata.
Il quadro diventa ancora più complesso quando entrano in gioco mutazioni oncogeniche come quella del gene k-ras, estremamente frequente nel tumore del pancreas. Questa mutazione altera profondamente il metabolismo cellulare, rendendo le cellule tumorali altamente dipendenti dal glucosio. In questo contesto, l'insulina agisce come un vero e proprio "carburante" per il tumore: aumentando l'ingresso di glucosio nelle cellule, alimenta i processi metabolici necessari alla proliferazione.
Inoltre diversi studi hanno evidenziato la capacità dell'insulina di favorire l'invasività delle cellule tumorali. Questo passaggio è cruciale perché consente alle cellule tumorali di "farsi strada" nei tessuti circostanti e, successivamente, di metastatizzare.
Parallelamente, il legame tra insulina e glucosio apre un altro capitolo fondamentale: quello del metabolismo tumorale. Le cellule cancerose, infatti, presentano un metabolismo profondamente diverso da quello delle cellule sane e tendono a consumare grandi quantità di glucosio e ad utilizzarlo non solo per produrre energia, ma anche per sintetizzare molecole necessarie alla crescita.
In questo scenario, livelli elevati di insulina e glucosio creano un ambiente ideale per il tumore ed evidenze recenti suggeriscono che un'elevata concentrazione di glucosio può addirittura favorire l'insorgenza di mutazioni genetiche. Questo implica che condizioni come l'iperglicemia cronica e l'iperinsulinemia non si limitano a sostenere la crescita tumorale, ma potrebbero contribuire alla sua origine.
Queste osservazioni trovano riscontro anche a livello clinico ed epidemiologico, infatti il diabete di tipo 2, caratterizzato da insulino-resistenza ed iperinsulinemia, è stato associato ad un aumento del rischio di diversi tumori, in particolare quello pancreatico, oltre al fatto che i pazienti diabetici tendono a presentare tumori più aggressivi ed una prognosi peggiore.
L'insulina, insieme ad altri fattori legati allo stile di vita come dieta e obesità, contribuisce a modellare il microambiente tumorale, rendendolo più favorevole alla crescita tumorale. In condizioni di abbondanza di nutrienti, le cellule tumorali riescono a competere più efficacemente con quelle sane e ad attivare meccanismi di sopravvivenza avanzati.
Alla luce di tutto ciò, diventa evidente quanto sia importante mantenere un corretto equilibrio dei livelli di insulina. Strategie come una dieta a basso indice glicemico, l'attività fisica regolare ed il controllo del peso corporeo possono contribuire a migliorare la sensibilità insulinica e a ridurre l'iperinsulinemia. Alcuni studi suggeriscono anche che diete a basso carico glicemico possano rallentare la crescita tumorale.
In conclusione, l'insulina rappresenta un elemento chiave nel complesso rapporto tra metabolismo e cancro. Comprendere e regolare i suoi livelli non è solo una questione di salute metabolica, ma potrebbe diventare una strategia importante anche nella prevenzione e nel trattamento delle malattie oncologich
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A cura del dott. Giuseppe Labianca

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