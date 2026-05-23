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Strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Paradiso: «La loro memoria vive nel nostro impegno per legalità e giustizia»
Nel giorno dell’anniversario della strage, il pensiero commosso ai servitori dello Stato
sabato 23 maggio 2026 13.39
Nel giorno dell'anniversario della Strage di Capaci, arriva il messaggio di cordoglio di Giovanni Paradiso, da tempo impegnato nella promozione della legalità e nella valorizzazione di chi ogni giorno indossa una divisa al servizio della collettività.
Un pensiero sentito e carico di significato, rivolto a chi perse la vita il 23 maggio 1992 in uno dei momenti più drammatici della storia italiana. «Il pensiero commosso va a chi ha perso la vita per servire lo Stato. Il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani resta una ferita profonda, ma al contempo una guida e un monito indelebile per tutti noi. La loro memoria continua a vivere nel nostro impegno quotidiano per la legalità e la giustizia», afferma Paradiso.
Parole che richiamano il valore della memoria e la necessità di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria esistenza nella lotta contro la criminalità organizzata.
«Il mio pensiero – aggiunge – non tralascia chi rischia tuttora la propria vita per salvare quella del singolo cittadino», un riferimento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e ai servitori dello Stato che ogni giorno operano con dedizione, spesso in condizioni difficili, per garantire sicurezza e tutela della collettività.
Un messaggio che, nel giorno della memoria della Strage di Capaci, rinnova l'impegno verso i valori della giustizia, della legalità e del rispetto delle istituzioni
Un pensiero sentito e carico di significato, rivolto a chi perse la vita il 23 maggio 1992 in uno dei momenti più drammatici della storia italiana. «Il pensiero commosso va a chi ha perso la vita per servire lo Stato. Il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani resta una ferita profonda, ma al contempo una guida e un monito indelebile per tutti noi. La loro memoria continua a vivere nel nostro impegno quotidiano per la legalità e la giustizia», afferma Paradiso.
Parole che richiamano il valore della memoria e la necessità di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria esistenza nella lotta contro la criminalità organizzata.
«Il mio pensiero – aggiunge – non tralascia chi rischia tuttora la propria vita per salvare quella del singolo cittadino», un riferimento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e ai servitori dello Stato che ogni giorno operano con dedizione, spesso in condizioni difficili, per garantire sicurezza e tutela della collettività.
Un messaggio che, nel giorno della memoria della Strage di Capaci, rinnova l'impegno verso i valori della giustizia, della legalità e del rispetto delle istituzioni