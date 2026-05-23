Strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Paradiso: «La loro memoria vive nel nostro impegno per legalità e giustizia»

Nel giorno dell'anniversario della Strage di Capaci, arriva il messaggio di cordoglio di Giovanni Paradiso, da tempo impegnato nella promozione della legalità e nella valorizzazione di chi ogni giorno indossa una divisa al servizio della collettività.Un pensiero sentito e carico di significato, rivolto a chi perse la vita il 23 maggio 1992 in uno dei momenti più drammatici della storia italiana. «Il pensiero commosso va a chi ha perso la vita per servire lo Stato. Il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani resta una ferita profonda, ma al contempo una guida e un monito indelebile per tutti noi. La loro memoria continua a vivere nel nostro impegno quotidiano per la legalità e la giustizia», afferma Paradiso.Parole che richiamano il valore della memoria e la necessità di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria esistenza nella lotta contro la criminalità organizzata.«Il mio pensiero – aggiunge – non tralascia chi rischia tuttora la propria vita per salvare quella del singolo cittadino», un riferimento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e ai servitori dello Stato che ogni giorno operano con dedizione, spesso in condizioni difficili, per garantire sicurezza e tutela della collettività.Un messaggio che, nel giorno della memoria della Strage di Capaci, rinnova l'impegno verso i valori della giustizia, della legalità e del rispetto delle istituzioni