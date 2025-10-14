Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri

martedì 14 ottobre 2025
16.18
A rappresentare l'intera cittadinanza, che crede nelle istituzioni e si stringe al dolore per la tragica scomparsa dei tre Carabinieri, è Giovanni Paradiso, volto ormai noto per la sua profonda vicinanza all'Arma. Le sue parole, pronunciate a nome della comunità, sono rivolte con commozione ai tre militari rimasti vittime della deflagrazione avvenuta a Castel d'Azzano.
Con profondo dolore ognuno di noi oggi ha appreso della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell'Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un'esplosione avvenuta durante un'operazione di sgombero nel Veronese.
Ricordando che uno dei Carabinieri deceduti era originario della nostra regione.
Il mio cordoglio unito a quello di chi valorizza giorno dopo giorno l'operato dei nostri uomini in divisa va ai familiari delle vittime.
