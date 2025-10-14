Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri

Con profondo dolore ognuno di noi oggi ha appreso della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell'Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un'esplosione avvenuta durante un'operazione di sgombero nel Veronese.



Ricordando che uno dei Carabinieri deceduti era originario della nostra regione.



Il mio cordoglio unito a quello di chi valorizza giorno dopo giorno l'operato dei nostri uomini in divisa va ai familiari delle vittime.