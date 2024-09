Il teatro fonte di vita ed emozioni, la testimonianza di Alessandra Albanese

Sono Alessandra Albanese, ho 36 anni e sono di Trani. Scrivo questa lettera perché quest'anno ho fatto lo spettacolo con Marco Pilone al teatro Mimesis il 7 maggio intitolato: "E' stata una bella serata", dove ho fatto la parte di una badante. Ho fatto con Don Michele il 24 e il 25 maggio il musical su S. Francesco "Forza Venite Gente" e ho fatto parte il 4 luglio con la mia associazione di musica, il Preludio, il saggio dove ho suonato un brano su S. Francesco "Fratello sole, Sorella luna". Io non sono un attrice, però ho vissuto grande emozioni nel fare lo spettacolo con Marco Pilone, nel fare il musical con Don Michele e nel fare il saggio con la mia associazione di musica. Consiglio a tutti di provare queste emozioni.

Pubblichiamo la testimonianza di una giovane, Alessandra Albanese, per raccontare quanto possa essere potente la forza di un teatro in una comunità cittadina. A Trani il piccolo teatro Mimesis e il teatro del Giullare svolgono quella che può definirsi una vera azione sociale, consentendo davvero a chi ne abbia la passione di poter salire su un palcoscenico. Alessandra nel maggio scorso ha fatto parte di uno spettacolo al Mimesis e della rappresentazione dedicata a San Francesco d'Assisi; e tiene molto a pubblicare il ricordo di quell'esperienza perché possa essere di monito non solo all'amministrazione, a realizzare più strutture destinate alla possibilità di assistere a rappresentazione teatrali, ma anche a contenitori che diano spazio ai giovani per poter costruire performances teatrali o musicale anche da sé .