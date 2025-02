Gli alunni del comprensivo Rbpd al Petruzzelli per "Manon Lescaut"

Si rinnova l'appuntamento per l'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" con le meraviglie del teatro d'opera, un'esperienza che i ragazzi attendono sempre con entusiasmo e curiosità. Questa volta, il palcoscenico del Teatro Petruzzelli ha ospitato l'opera "Manon Lescaut", un capolavoro di Giacomo Puccini che ha incantato generazioni.I nostri ragazzi hanno avuto l'opportunità di immergersi in una storia di amore e sacrificio, hanno apprezzato non solo la bellezza della musica, ma anche la potenza della rappresentazione scenica, mentre le note evocative di Puccini si diffondevano nell'aria, trasportandoli in un'altra epoca.I temi universali di amore, perdita e aspirazioni hanno trovato eco nei pensieri dei ragazzi, stimolando discussioni e riflessioni.Il Teatro Petruzzelli, con la sua maestosità e la sua ricca storia, ha fatto da cornice a questa esperienza. I ragazzi hanno potuto apprezzare non solo l'opera in sé, ma anche l'importanza di luoghi come questo, che rappresentano un patrimonio culturale da preservare e valorizzare. È stata un'ennesima occasione, dopo le innumerevoli esperienze già vissute dalla RBPD in questo e nei precedenti anni scolastici, per avvicinarsi alla bellezza dell'arte e della musica, un momento di forte aggregazione che ha unito studenti e insegnanti in un'unica grande emozione. Un ringraziamento va al D.S. Giovanni Cassanelli, egli stesso musicista e musicologo, il quale ha reso possibile questo evento che valorizza ancora una volta la formazione musicale degli alunni, nonché gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo che, con passione e dedizione, hanno guidato i ragazzi in questo percorso