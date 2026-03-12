Teatro in lingua francese alla Baldassarre: gli studenti incontrano Alexandre Dumas

Scuola Baldassarre e lingua originale, stavolta a teatro, con una godibilissima e costruttiva occasione vissuta lo scorso lunedì, quando le classi 3^B, 3^C, 3^H e 3^M hanno assistito allo spettacolo in lingua francese "Dumas" della compagnia Smile Theatre, con attori madrelingua.Gli interpreti hanno dapprima messo in scena l'opera teatrale liberamente ispirata alla vita ed alle opere di Alexandre Dumas e successivamente svolto attività e giochi linguistici, con l'obiettivo di appassionare gli alunni e le alunne allo studio e all'approfondimento della seconda lingua comunitaria.Il progetto teatrale però non si è limitato alla semplice visione dello spettacolo: nelle settimane precedenti, grazie ai copioni forniti dall'agenzia teatrale e sotto la guida delle docenti di lingua francese, è stato possibile leggere l'opera per preparare gli studenti in modo adeguato alla visione della messinscena dello spettacolo e familiarizzando con i personaggi principali. Nei prossimi giorni, invece, si procederà con un'analisi e approfondimento di quanto visto. Lo spettacolo, svoltosi in forma ludica, ha sfruttato l'approccio comunicativo, coinvolgendo i ragazzi nella recitazione e rendendoli coprotagonisti della pièce.