"U testament' di zia Ratina", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani

Il gruppo teatrale san Magno, nato nell'omonima Parrocchia, anche quest'anno presenta una commedia in due atti in vernacolo tranese dal titolo " U testament' di zia Ratina" nei giorni 19 e 20 Dicembre 2025 presso l'Auditorium mons. Pichierri.Il gruppo teatrale San Magno. dalla sua nascita, crea relazioni e sano divertimento; ogni commedia lascia una riflessione, offre sempre una bella morale e dona sempre allegria al pubblico. Anche quest'anno protagonista è la quotidianità degli eventi che possono avvenire in una famiglia. Il vernacolo è un mezzo efficacissimo per rappresentarla. Il giorno 19 e 20 Dicembre 2025 presso l'Auditorium mons. Pichierri con sipario alle ore 21:00. Non mancate