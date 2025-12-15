Gruppo San Magno
Gruppo San Magno
Eventi e cultura

"U testament' di zia Ratina", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani

Lo spettacolo a cura del gruppo teatrale San Magno

Trani - lunedì 15 dicembre 2025 10.16
Il gruppo teatrale san Magno, nato nell'omonima Parrocchia, anche quest'anno presenta una commedia in due atti in vernacolo tranese dal titolo " U testament' di zia Ratina" nei giorni 19 e 20 Dicembre 2025 presso l'Auditorium mons. Pichierri.

Il gruppo teatrale San Magno. dalla sua nascita, crea relazioni e sano divertimento; ogni commedia lascia una riflessione, offre sempre una bella morale e dona sempre allegria al pubblico. Anche quest'anno protagonista è la quotidianità degli eventi che possono avvenire in una famiglia. Il vernacolo è un mezzo efficacissimo per rappresentarla. Il giorno 19 e 20 Dicembre 2025 presso l'Auditorium mons. Pichierri con sipario alle ore 21:00. Non mancate
  • Teatro
Altri contenuti a tema
Tornano le “Distopie Future”: cinque appuntamenti tra teatro, stand-up e cinema a Trani Tornano le “Distopie Future”: cinque appuntamenti tra teatro, stand-up e cinema a Trani La rassegna del Cielo di Carta Teatro esplora il domani con ironia e denuncia
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Speciale Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani Si parte il 24 ottobre con De Filippo. In cartellone 5 appuntamenti.
"IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani Attualità "IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani Teatro, danza e linguaggi del contemporaneo entrano nelle Case Circondariali, grazie al progetto della Compagnia Teatrale Petra
Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro" Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro" L'attore tranese che ha lavorato con i più grandi maestri del teatro italiano torna a parlare dopo l'ultima esperienza sul set del cortometraggio "La nostra ultima estate" girato a Trani
Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie Dopo la manifestazione "Inside Queer" Gianluigi Belsito parte con nuovi corsi di teatri
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Speciale Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Positivo riscontro di critica e di pubblico per la kermesse di Andria con il sostegno di Regione Puglia e Puglia culture
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Speciale “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Ai nastri di partenza la storica kermesse promossa dalla Città di Andria, con Regione Puglia e Puglia Culture
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
15 dicembre 2025 Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
"Associazione Orizzonti ", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
15 dicembre 2025 "Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
15 dicembre 2025 Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
15 dicembre 2025 La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
14 dicembre 2025 Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
14 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
14 dicembre 2025 Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
14 dicembre 2025 Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
14 dicembre 2025 La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
14 dicembre 2025 Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.