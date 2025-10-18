Eventi e cultura
Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani
Si parte il 24 ottobre con De Filippo. In cartellone 5 appuntamenti.
Trani - sabato 18 ottobre 2025 7.45 Comunicato Stampa
Ai nastri di partenza la VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", co-organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani e patrocinata dalla Unione Italiana Libero Teatro. Anche quest'anno i 5 spettacoli in cartellone saranno rappresentati all'interno dell'auditorium Monsignor Pichierri della chiesa di San Magno in Trani ma non con cadenza bisettimanale come negli scorsi anni.
Si parte venerdì 24 ottobre con l'opera "Le bugie con le gambe lunghe" di Eduardo de Filippo (Compagnia Il Dialogo, Camposano NA). Secondo appuntamento venerdì 7 novembre con "Tre papà e un bebè" di Antonio Grosso (Compagnia Quanta Brava Gente, Taranto). Venerdì 14 novembre terzo appuntamento con "Fuori dalla stanza" di Marco Balma (Compagnia Degli Evasi, Castelnuovo Magra SP). Quarto appuntamento il 21 novembre con "Non mi dire te l'ho detto" di Paolo Caiazzo (Compagnia Artemanus, Manocalzati AV). A grande richiesta, la Compagnia dei Teatranti (Bisceglie/Trani), come da tradizione, chiuderà la rassegna venerdì 5 dicembre con "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta.
