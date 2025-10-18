Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani

Eventi e cultura

Ai nastri di partenza la VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", co-organizzata dallae dale patrocinata dalla Unione Italiana Libero Teatro. Anche quest'anno i 5 spettacoli in cartellone saranno rappresentati all'interno dell'auditorium Monsignor Pichierri della chiesa di San Magno in Trani ma non con cadenza bisettimanale come negli scorsi anni.Si partecon l'opera "Le bugie con le gambe lunghe" di Eduardo de Filippo (Compagnia Il Dialogo, Camposano NA). Secondo appuntamentocon "Tre papà e un bebè" di Antonio Grosso (Compagnia Quanta Brava Gente, Taranto).terzo appuntamento con "Fuori dalla stanza" di Marco Balma (Compagnia Degli Evasi, Castelnuovo Magra SP).con "Non mi dire te l'ho detto" di Paolo Caiazzo (Compagnia Artemanus, Manocalzati AV). A grande richiesta, la Compagnia dei Teatranti (Bisceglie/Trani), come da tradizione, chiuderà la rassegnacon "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta.