Eventi e cultura
Tornano le “Distopie Future”: Cinque Appuntamenti tra Teatro, Stand-Up e Cinema a Trani
La rassegna del Cielo di Carta Teatro esplora il domani con ironia e denuncia. In programma "Olivhood," film ambientato in un mondo senz'acqua nel 2073, e l'omaggio a Modugno.
Trani - lunedì 24 novembre 2025
Ritorna con una programmazione ricca e multidisciplinare "Distopie Future", la rassegna del Cielo di Carta Teatro dedicata all'esplorazione dei futuri possibili. L'iniziativa invita il pubblico a interrogare il presente attraverso la lente della distopia, proponendo cinque appuntamenti che spaziano tra linguaggi e visioni artistiche diverse. L'orizzonte è unico: "Distopie Future" è un invito a guardare il futuro con coraggio, senza rinunciare a immaginarlo.
Il Programma: Dall'Umanità Digitale alla Crisi Ambientale
Dopo l'avvio della rassegna che ha preso il via lo scorso 22 novembre con un approccio ironico e tagliente, affidato alla stand-up comedy di Giambattista Rossi. Il suo monologo è stata una osservazione dell'umanità digitale che ne ha messo in luce dipendenze, contraddizioni e paradossi quotidiani, il programma prosegue con eventi di grande impatto tematico:
Il Programma: Dall'Umanità Digitale alla Crisi Ambientale
Dopo l'avvio della rassegna che ha preso il via lo scorso 22 novembre con un approccio ironico e tagliente, affidato alla stand-up comedy di Giambattista Rossi. Il suo monologo è stata una osservazione dell'umanità digitale che ne ha messo in luce dipendenze, contraddizioni e paradossi quotidiani, il programma prosegue con eventi di grande impatto tematico:
- 13 Dicembre – Cinema e Denuncia: Sarà presentato "Olivhood – È tutto morto", il primo lungometraggio di Annamaria Di Pinto. Ambientato nel 2073, in un mondo reso sterile dall'aridità e dalla mancanza d'acqua, il film è una storia sospesa tra poesia e denuncia ambientale, seguendo il viaggio di due figure simboliche in un paesaggio privo di vita.
- Gennaio – Teatro e Mito: Andrà in scena "Me-Dea" di Alice Ferlito, una riscrittura contemporanea del mito che pone al centro la voce delle donne come forza creatrice, ferita e rinascita.
- 14 Febbraio – Musica e Memoria: Per la serata di San Valentino, la rassegna proporrà un toccante "Omaggio a Domenico Modugno", a cura di Franco Paolo Marra e interpretato da Mariangela Marchisella. Un momento intimo di musica e parole, dove classici come "Amara terra mia" diventano inni alla nostalgia e all'amore.
- Chiusura – Poesia e Gesto Fisico: La conclusione sarà affidata a Teodora Mastrototaro con "Il Reflusso", un intenso atto poetico e fisico che affronta il tema spinoso degli allevamenti intensivi e della violenza sugli animali, trasformando la denuncia in gesto teatrale.
- Info al 347 939 5652 - Il Cielo di Carta Teatro, Via Superga , 84 - Trani