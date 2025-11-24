Il Cielo di Carta Teatro “Distopie Future” - Trani
Il Cielo di Carta Teatro “Distopie Future” - Trani
Eventi e cultura

Tornano le “Distopie Future”: Cinque Appuntamenti tra Teatro, Stand-Up e Cinema a Trani

La rassegna del Cielo di Carta Teatro esplora il domani con ironia e denuncia. In programma "Olivhood," film ambientato in un mondo senz'acqua nel 2073, e l'omaggio a Modugno.

Trani - lunedì 24 novembre 2025
Ritorna con una programmazione ricca e multidisciplinare "Distopie Future", la rassegna del Cielo di Carta Teatro dedicata all'esplorazione dei futuri possibili. L'iniziativa invita il pubblico a interrogare il presente attraverso la lente della distopia, proponendo cinque appuntamenti che spaziano tra linguaggi e visioni artistiche diverse. L'orizzonte è unico: "Distopie Future" è un invito a guardare il futuro con coraggio, senza rinunciare a immaginarlo.
Il Programma: Dall'Umanità Digitale alla Crisi Ambientale

Dopo l'avvio della rassegna che ha preso il via lo scorso 22 novembre con un approccio ironico e tagliente, affidato alla stand-up comedy di Giambattista Rossi. Il suo monologo è stata una osservazione dell'umanità digitale che ne ha messo in luce dipendenze, contraddizioni e paradossi quotidiani, il programma prosegue con eventi di grande impatto tematico:
  • 13 Dicembre – Cinema e Denuncia: Sarà presentato "Olivhood – È tutto morto", il primo lungometraggio di Annamaria Di Pinto. Ambientato nel 2073, in un mondo reso sterile dall'aridità e dalla mancanza d'acqua, il film è una storia sospesa tra poesia e denuncia ambientale, seguendo il viaggio di due figure simboliche in un paesaggio privo di vita.
  • Gennaio – Teatro e Mito: Andrà in scena "Me-Dea" di Alice Ferlito, una riscrittura contemporanea del mito che pone al centro la voce delle donne come forza creatrice, ferita e rinascita.
  • 14 Febbraio – Musica e Memoria: Per la serata di San Valentino, la rassegna proporrà un toccante "Omaggio a Domenico Modugno", a cura di Franco Paolo Marra e interpretato da Mariangela Marchisella. Un momento intimo di musica e parole, dove classici come "Amara terra mia" diventano inni alla nostalgia e all'amore.
  • Chiusura – Poesia e Gesto Fisico: La conclusione sarà affidata a Teodora Mastrototaro con "Il Reflusso", un intenso atto poetico e fisico che affronta il tema spinoso degli allevamenti intensivi e della violenza sugli animali, trasformando la denuncia in gesto teatrale.
Attraverso questi cinque visioni e cinque linguaggi (stand-up, cinema, teatro e poesia), "Distopie Future" si conferma un appuntamento culturale fondamentale per Trani, spingendo il pubblico a una riflessione necessaria sulle traiettorie del mondo contemporaneo.
  • Info al 347 939 5652 - Il Cielo di Carta Teatro, Via Superga , 84 - Trani
“Distopie Future” - Trani
“Distopie Future” - Trani
  • Teatro
Altri contenuti a tema
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Speciale Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani Si parte il 24 ottobre con De Filippo. In cartellone 5 appuntamenti.
"IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani Attualità "IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani Teatro, danza e linguaggi del contemporaneo entrano nelle Case Circondariali, grazie al progetto della Compagnia Teatrale Petra
Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro" Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro" L'attore tranese che ha lavorato con i più grandi maestri del teatro italiano torna a parlare dopo l'ultima esperienza sul set del cortometraggio "La nostra ultima estate" girato a Trani
Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie Dopo la manifestazione "Inside Queer" Gianluigi Belsito parte con nuovi corsi di teatri
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Speciale Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Positivo riscontro di critica e di pubblico per la kermesse di Andria con il sostegno di Regione Puglia e Puglia culture
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Speciale “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Ai nastri di partenza la storica kermesse promossa dalla Città di Andria, con Regione Puglia e Puglia Culture
"La nostra ultima estate": domani il primo ciak a Trani del film con Michele Lattanzio "La nostra ultima estate": domani il primo ciak a Trani del film con Michele Lattanzio L'attore tranese scelto nel cast dai due registi Paolo Addario Chieco e Giuseppe De Candia
Giornata contro la violenza: "Auser Rosa " ha riunito Istituzioni e Esperti per un importante dibattito
24 novembre 2025 Giornata contro la violenza: "Auser Rosa" ha riunito Istituzioni e Esperti per un importante dibattito
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Trani
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Trani
1
Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica
23 novembre 2025 Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Trani
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Trani
È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale»
23 novembre 2025 È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale»
La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo
23 novembre 2025 La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo
Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Trani
23 novembre 2025 Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Trani
Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini
23 novembre 2025 Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini
"La gentilezza veste l'anima di eleganza ": a Trani la mostra sulle spose dal 900 a oggi
23 novembre 2025 "La gentilezza veste l'anima di eleganza": a Trani la mostra sulle spose dal 900 a oggi
Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
23 novembre 2025 Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.