Tornano le “Distopie Future”: Cinque Appuntamenti tra Teatro, Stand-Up e Cinema a Trani

Ritorna con una programmazione ricca e multidisciplinare, la rassegna deldedicata all'esplorazione dei futuri possibili. L'iniziativa invita il pubblico a interrogare il presente attraverso la lente della distopia, proponendoche spaziano tra linguaggi e visioni artistiche diverse. L'orizzonte è unico: "Distopie Future" è un invito aDopo l'avvio della rassegna che ha preso il via lo scorsocon un approccio ironico e tagliente, affidato alla. Il suo monologo è stata una osservazione dell'umanità digitale che ne ha messo in luce dipendenze, contraddizioni e paradossi quotidiani, il programma prosegue con eventi di grande impatto tematico:Attraverso questi(stand-up, cinema, teatro e poesia), "Distopie Future" si conferma un appuntamento culturale fondamentale per Trani, spingendo il pubblico a una riflessione necessaria sulle traiettorie del mondo contemporaneo.