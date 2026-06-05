Compagnia dei Teatranti
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Eventi e cultura

Compagnia dei Teatranti, doppio trionfo tra Puglia e Calabria: pioggia di premi per attori e registi

Successi a San Pietro Vernotico e Isola Capo Rizzuto

Trani - venerdì 5 giugno 2026
Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno sono state due giornate di grande soddisfazione per la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani.

Il 31 maggio alla premiazione della 9a rassegna teatrale «Domenico Modugno» - Città di San Pietro Vernotico (BR) la Compagnia è risultata vincitrice della stessa con lo spettacolo «Miseria e Nobiltà" per la regia di Lella Mastrapasqua, e due degli attori del cast, padre e figlio nella vita nonché sulla scena e cioè Andrea e Karol d'Amore, sono risultati vincitori il primo del premio come Miglior attore protagonista nel ruolo di Felice Sciosciammocca ed il secondo del Premio speciale "Danilo Gargano" per l'eccelsa interpretazione del piccolo Peppiniello.

È una bella storia di teatro e personale quella dei d'Amore, in quanto prima del piccolo Karol il ruolo di Peppiniello era stato rivestito in passato dagli altri due figli di papà Andrea, in primis da Antonio e successivamente da Miriam, senza dimenticare il supporto tecnico alla regia di mamma Matilde.

Il 2 giugno, invece, alla premiazione della XXIII rassegna teatrale «Premio Isola» tenutasi ad Isola Capo Rizzuto (KR), la Compagnia dei Teatranti ha ricevuto dalla giuria il premio come Miglior commedia per "Tre preti per una besciamella" con la regia di Enzo Matichecchia.

Lo stesso attore e regista tranese è stato premiato come Miglior attore caratterista dell'intera rassegna, mentre l'attrice biscegliese Noemi Mazzola è stata premiata come Migliore attrice non protagonista.
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