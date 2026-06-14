Eventi e cultura
"Teatro a Corte" a Palazzo Beltrani | Buona la prima di "Aulularia" firmata dalla compagnia LaRibalta
Al via la V edizione del Premio Nazionale "Giovanni Macchia": quattro spettacoli d'eccellenza e una stagione estiva ricca di grande musica e cultura nel cuore di Trani
Trani - domenica 14 giugno 2026 16.03
La splendida cornice open air del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani è tornata ufficialmente a vibrare. Sotto il segno della grande drammaturgia nazionale e all'interno della decima stagione artistica del centro culturale, ha preso il via la V edizione di "Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia". Prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e con il patrocinio della UILT (Unione Italiana Libero Teatro), la storica rassegna mette in palio il prestigioso premio intitolato all'illustre critico letterario e scrittore tranese Giovanni Macchia (1912-2001). Sarà proprio il pubblico, serata dopo serata, a votare e decretare lo spettacolo migliore tra quelli accuratamente selezionati in tutta Italia.
Ad inaugurare il cartellone, sabato 13 giugno, è stata la travolgente commedia di teatro fisico "Aulularia", un classico plautino destrutturato e riscritto in chiave contemporanea dalla compagnia piemontese A.P.S. LaRibalta Art group di Novara, per la regia di Robi Lombardi. Di seguito, le voci dei protagonisti che hanno dato vita e forma a questo atteso debutto, attraverso le interviste raccolte a bordo palco.
- La Voce dei Protagonisti: Francesco Daglia Portavoce della compagnia "La Ribalta" di Novara
- La visione della Direzione: Lella Mastrapasqua, Condirettrice artistica di "Teatro a Corte" (insieme a Enzo Matichecchia)
- Il Cartellone della V Edizione. La condirettrice ha poi tracciato la mappa dei prossimi appuntamenti in programma nella corte: "Dopo lo spettacolo di questa sera si continua con altri tre appuntamenti:
- Lo Sguardo al Futuro: Niki Battaglia. Direttore Artistico della stagione di Palazzo delle Arti Beltrani
Ad inaugurare il cartellone, sabato 13 giugno, è stata la travolgente commedia di teatro fisico "Aulularia", un classico plautino destrutturato e riscritto in chiave contemporanea dalla compagnia piemontese A.P.S. LaRibalta Art group di Novara, per la regia di Robi Lombardi. Di seguito, le voci dei protagonisti che hanno dato vita e forma a questo atteso debutto, attraverso le interviste raccolte a bordo palco.
- La Voce dei Protagonisti: Francesco Daglia Portavoce della compagnia "La Ribalta" di Novara
- Apre la rassegna di Teatro a Corte una compagnia che viene da lontano, formata da giovani, LaRibalta
- Che cosa sperate che gli spettatori abbiano portato a casa dopo lo spettacolo?
- Il possesso e l'ossessione per i beni sono dinamiche centrali oggi, nell'era digitale e globale dove spesso si ha tutto ma non si stringe nulla...
- Quanto è importante l'amicizia e la coesione in una compagnia giovane come la vostra per trasmettere questi messaggi?
- Un'ultima curiosità: cos'è, di fatto, il "teatro fisico"?
- La visione della Direzione: Lella Mastrapasqua, Condirettrice artistica di "Teatro a Corte" (insieme a Enzo Matichecchia)
- Quinta edizione di Teatro a Corte: come riparte la rassegna quest'anno?
- Il Cartellone della V Edizione. La condirettrice ha poi tracciato la mappa dei prossimi appuntamenti in programma nella corte: "Dopo lo spettacolo di questa sera si continua con altri tre appuntamenti:
- Sabato 27 Giugno – "Patatrak" (del Teatro Irregolare di Bari): «Uno spettacolo di improvvisazione teatrale ad alta interazione con il pubblico, costruito su un ritmo dinamico. Suggestioni, parole ed emozioni offerte dalla platea in tempo reale verranno trasformate dagli attori in scene uniche e irripetibili. Un equilibrio sottile in cui il controllo è solo un'illusione.»
- Venerdì 11 Luglio – "Venerdì 17. Due preti di troppo" (Camomilla a Colazione di Visciano, NA): «La compagnia ha già vinto due edizioni del nostro Premio. È una commedia brillante dall'alto valore educativo che racconta una periferia difficile, segnata dalla camorra, dove l'arrivo di due sacerdoti e una suora stravolge le dinamiche del boss locale. Uno spettacolo che dimostra come l'onestà e l'impegno possano far rinascere la speranza. Arriva dritto al cuore.»
- Sabato 25 Luglio – "Gran Varietà " (Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani) è il nostro spettacolo fuori concorso. «Definirlo solo varietà è riduttivo: contiene musica, cabaret, sketch, parodie e poesie di inizio '900. Un piacevole viaggio nel panorama musico-comico del teatro, della TV e del cinema, perfetto sia per i giovani che per i meno giovani.»
- Lella qual è il punto di forza e l'appeal che il pubblico gradisce di questo teatro non professionistico rispetto ai circuiti ufficiali?
- Lo Sguardo al Futuro: Niki Battaglia. Direttore Artistico della stagione di Palazzo delle Arti Beltrani
- La stagione è partita, quali sono i prossimi appuntamenti musicali e culturali da non perdere?
- Una programmazione che unisce grandi nomi a eccellenze locali...