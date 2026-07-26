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Compagnia dei Tetranti "Gran Varietà". Foto Tonino Lacalamita
Spettacolo

La Compagnia "LaRibalta" di Novara vince il Premio Macchia, ma a Palazzo Beltrani trionfa la festa del “Gran Varietà”

Cala il sipario sulla quinta edizione di «Teatro a Corte» a Trani, na che spettacolo per il fuori concorso per la Compagnia dei Teatranti

Trani - domenica 26 luglio 2026 19.37
Il verdetto sovrano del pubblico ha emesso il suo giudizio definitivo, sigillando una stagione da incorniciare. La quinta edizione di "Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia" si è conclusa con il trionfo della compagnia piemontese A.P.S. LaRibalta Art Group di Novara. È stato il loro spettacolo "Aulularia" – un classico plautino destrutturato, riscritto in chiave contemporanea e dominato da un "teatro fisico" di straordinario impatto visivo – ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento nazionale dedicato all'illustre critico letterario tranese. Un trionfo sul filo del rasoio: LaRibalta ha infatti superato davvero di pochissimo nelle preferenze della platea gli altri due applauditissimi spettacoli in gara, ovvero l'istrionico esperimento di improvvisazione "Patatяak" della compagnia Teatro Irregolare di Bari e la commedia brillante incentrata sul riscatto sociale "Venerdì 17 - Due preti di troppo" dei campani Camomilla a Colazione.

"Gran Varietà": un viaggio nostalgico e travolgente . Prima dell'emozionante proclamazione, il palcoscenico della Corte "Davide Santorsola" è stata la casa di "Gran Varietà", l'attesissimo show fuori concorso firmato dai padroni di casa della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani. Più che un semplice spettacolo di arte varia, la messinscena si è rivelata un viaggio travolgente e nostalgico nel panorama del teatro, della televisione e del cinema musico-comico-brillante. Il pot-pourri ha saputo unire le generazioni in platea, muovendosi con dinamismo millimetrico tra sketch esilaranti, parodie, poesie e le storiche "macchiette" d'inizio Novecento, senza dimenticare i grandi musical internazionali. A fare da corona alla messinscena è stato un cast di attori protagonisti sempre più affiatato, capace di tenere la scena con tempi comici perfetti e una carica comunicativa straordinaria.

La firma dei Direttori Artistici in scena. La serata ha offerto momenti di autentico virtuosismo che hanno visto scendere in prima linea gli stessi direttori artistici della rassegna, Lella Mastrapasqua e Enzo Matichecchia, applauditissimi dal pubblico sia per le doti recitative sia per quelle vocali, Enzo Matichecchia ha stupito la platea con interpretazioni canore coraggiose e magnificamente riuscite: spaziando con disinvoltura nel repertorio di canto leggero, il regista si è spinto fino alla esecuzione del "Nessun Dorma" di Puccini, strappando nel finale applausi a scena aperta. Lella Mastrapasqua ha regalato una prova attoriale di grande intensità drammatica e spessore espressivo, emozionando profondamente la Corte con una personale, toccante e impeccabile interpretazione della monumentale Filumena Marturano.
A fare da perfetta corona alle esibizioni di Mastrapasqua e Matichecchia è stato l'intero cast della Compagnia dei Teatranti, apparso sul palcoscenico con un affiatamento invidiabile. Ciascun attore ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista all'interno del dinamico ingranaggio del varietà. L'interazione continua tra i veterani della compagnia e le nuove leve ha sprigionato un'energia contagiosa: dalle mimiche facciali esilaranti durante gli sketch di coppia, alla precisione geometrica nei tempi delle parodie, fino all'eleganza nel sostenere i numeri musicali. Gli attori, tutti, hanno dimostrato una versatilità rara, passando in pochi minuti dalla comicità più surreale e dialettale a momenti di composta poesia d'altri tempi. È stata proprio questa coralità carismatica, unita a una complicità evidente anche dietro le quinte, a trascinare il pubblico in un applauso ritmico e caloroso che ha idealmente abbracciato ogni singolo interprete sul palco.

Un bilancio d'eccellenza in attesa del futuro. Prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti e con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro, la rassegna archivia un'edizione da incorniciare all'interno della decima stagione artistica di Palazzo Beltrani. Il costante sold out della platea, calorosa e partecipe, unito all'alto profilo qualitativo delle opere in cartellone, conferma la lungimiranza della direzione artistica firmata da Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia, capaci di regalare alla città di Trani un punto di riferimento insostituibile per la cultura e l'intrattenimento d'altri tempi. Il successo è stato tale che, tra il pubblico, sono già tantissimi coloro che firmerebbero al buio l'abbonamento per la sesta edizione del 2027. Nel frattempo, la Compagnia dei Teatranti guarda già ai prossimi mesi: la macchina organizzativa è pronta a mettersi in moto per la diciassettesima edizione di "Venerdì a Teatro", il cui inizio è previsto per il prossimo autunno. Il condizionale, in questi casi, resta d'obbligo... Amministrazione Comunale permettendo.
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