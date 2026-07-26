Pediatria Bisceglie
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Sanità

Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme

Momenti di gioco, musica e serenità nei reparti di Pediatria-Neonatologia e Ostetricia

Trani - domenica 26 luglio 2026
MUSICA IN CORSIA PER I PICCOLI PAZIENTI E PER LE NEOMAMME DELL'OSPEDALE DI BISCEGLIE

Una mattinata all'insegna della musica, del sorriso e della condivisione ha regalato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria-Neonatologia dell'ospedale di Bisceglie un'esperienza speciale.
Dopo il reparto di Pediatria, diretto dal dott. Pasquale Ferrante, c'è stato un momento musicale anche nell'unità operativa di Ostetricia, diretta dal dott. Giacomo Triglione, dedicato alle puerpere e alle neomamme presenti.

Grazie all'iniziativa dell'Associazione AlterAzioni, bambini, neomamme e famiglie hanno vissuto momenti di gioco, musica e partecipazione, trasformando il reparto in uno spazio di serenità e vicinanza. L'iniziativa, denominata "Coccole Musicali" e realizzata con il coinvolgimento del personale sanitario, ha incluso anche la donazione di libri e materiali dedicati ai più piccoli.

Un esempio concreto di umanizzazione delle cure, che dimostra come la musica possa diventare uno strumento capace di donare benessere, emozioni e speranza. L'entusiasmo riscontrato conferma il valore del progetto e apre la strada a nuove iniziative nei prossimi mesi.
  • Asl Bat
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