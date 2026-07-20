Zanzare
Zanzare
Sanità

Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»

Particolare attenzione per bambini, anziani, persone fragili e immunodepresse

Trani - lunedì 20 luglio 2026 06.56
Con la stagione estiva cresce anche il rischio di esposizione a zanzare, zecche e altri vettori in grado di trasmettere malattie infettive all'uomo e agli animali. Per questo l'ASL Bt invita la cittadinanza ad adottare semplici ma efficaci misure di prevenzione personale e ambientale per limitare il rischio di punture e morsi.
Le categorie maggiormente esposte alle possibili complicanze sono i bambini, gli anziani, le persone affette da patologie croniche, i pazienti oncologici e chi presenta un sistema immunitario indebolito.
Tra le principali malattie trasmesse dalle zanzare figurano West Nile, Chikungunya, Dengue, Malaria, Febbre Gialla e Zika, mentre le zecche possono essere responsabili della trasmissione della Borreliosi di Lyme, delle Rickettsiosi e dell'encefalite da zecche (TBE).

L'ASL Bt ricorda che è possibile ridurre significativamente il rischio seguendo alcune regole di profilassi, come utilizzare repellenti, indossare abiti adeguati nelle aree verdi, eliminare i ristagni d'acqua dove le zanzare possono riprodursi e controllare accuratamente il corpo dopo escursioni o passeggiate in zone boschive o erbose.

Per ulteriori informazioni e consigli utili sulla prevenzione delle arbovirosi e delle malattie trasmesse da vettori è possibile consultare i materiali informativi messi a disposizione dalla Regione Puglia.
  • Asl Bat
Altri contenuti a tema
Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea Unica struttura del Centro-Sud a partecipare alla sperimentazione
Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita» Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita» L'iniziativa dell'Enpa con il Servizio Veterinario della Asl Bt
La Asl Bt prima in Puglia: parte il bando per Infermieri di Famiglia e Comunità La Asl Bt prima in Puglia: parte il bando per Infermieri di Famiglia e Comunità Si tratta di un passaggio importante per la riorganizzazione della sanità regionale e per il rafforzamento dei servizi territoriali rivolti ai cittadini
Asma Day 2026: visite e spirometrie gratuite per bambini ad Andria, Barletta e Bisceglie Asma Day 2026: visite e spirometrie gratuite per bambini ad Andria, Barletta e Bisceglie L’Asl Bt promuove giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie respiratorie pediatriche
La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità Ultimo atto dell’amministratrice unica Annachiara Rossiello: «Un percorso condiviso e virtuoso»
Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica Tecnologia avanzata senza radiazioni per analizzare l’intero corpo in un’unica seduta
Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magnetiche Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magnetiche I risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo
Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat Il report dell’azione ordinaria e straordinaria, dott.ssa Rossiello: «Intensificate in termini qualitativi e quantitativi»
Addio al "Comandante Alfa ": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani
20 luglio 2026 Addio al "Comandante Alfa": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani
Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo " tra Cattedrale e Mare
20 luglio 2026 Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo" tra Cattedrale e Mare
Finisce un calvario durato 6 anni: "bambina in affido " restituita alla mamma
20 luglio 2026 Finisce un calvario durato 6 anni: "bambina in affido" restituita alla mamma
Protezione civile, stanziati fondi per convenzioni con le associazioni di volontariato
20 luglio 2026 Protezione civile, stanziati fondi per convenzioni con le associazioni di volontariato
Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare
19 luglio 2026 Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare
Oggi la ricorrenza della strage di Via D'Amelio: la Puglia riparte dalla “legalità del cuore” con le nomine di Domenico Briguglio e Gianna Binetti al Parlamento della Legalità Internazionale
19 luglio 2026 Oggi la ricorrenza della strage di Via D'Amelio: la Puglia riparte dalla “legalità del cuore” con le nomine di Domenico Briguglio e Gianna Binetti al Parlamento della Legalità Internazionale
Dalle hit da discoteca all'eleganza del jazz: stasera la meravigliosa metamorfosi di Neja a Palazzo Beltrani
19 luglio 2026 Dalle hit da discoteca all'eleganza del jazz: stasera la meravigliosa metamorfosi di Neja a Palazzo Beltrani
Trani | Mons. Leonardo D’Ascenzo: "Comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma prendersi cura delle persone "
19 luglio 2026 Trani | Mons. Leonardo D’Ascenzo:"Comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma prendersi cura delle persone"
Giudice di Pace di Trani, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione: «Giustizia al collasso»
19 luglio 2026 Giudice di Pace di Trani, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione: «Giustizia al collasso»
Festival Il Giullare, trionfa la compagnia Guardastelle di Acireale con "Giallo, il mistero dell'ape "
19 luglio 2026 Festival Il Giullare, trionfa la compagnia Guardastelle di Acireale con "Giallo, il mistero dell'ape"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.