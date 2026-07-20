Siringa e laccio
Siringa e laccio

L'altra faccia di Largo Berlinguer, spunta una siringa abbandonata tra gli scogli

L'ipotesi di un episodio legato all'uso di sostanze stupefacenti desta inquietudine tra i cittadini

lunedì 20 luglio 2026 17.54
Una siringa abbandonata e anche un laccio rinvenuti nei giorni scorsi nell'area di Largo Berlinguer. È la segnalazione giunta alla nostra redazione da una cittadina che ha voluto richiamare l'attenzione su una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa.

La presenza di questi oggetti potrebbe far ipotizzare un episodio legato all'uso di sostanze stupefacenti nella zona, uno scenario che, qualora confermato, genera inquietudine e amarezza, soprattutto perché si tratta di un luogo frequentato quotidianamente da bambini e famiglie, dove simili situazioni non dovrebbero mai verificarsi.

L'appello è quello quindi di maggiori controlli e interventi di pulizia, per evitare possibili rischi per chi frequenta il tratto di costa. Una segnalazione che riporta l'attenzione sulla necessità di mantenere decorosi e sicuri gli spazi pubblici maggiormente vissuti dalla comunità.
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